Lausanne ou Fribourg? Si l'on se fie à la saison régulière, la série devrait tourner en faveur des Lions. Mais les Dragons ont terminé très fort le championnat et montent en puissance. Alors, à qui l'avantage? On analyse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Gardien

S'ils passaient au détecteur de mensonges, quel gardien choisiraient les directeurs sportifs John Fust (Lausanne) et Gerd Zenhäusern (Fribourg) pour cette série? Le Lion Kevin Pasche et le Dragon Reto Berra ont des arguments à faire valoir, mais également les défauts de leurs qualités. Après une série de sept matches, le plus jeune Kevin Pasche (22 ans) devrait avoir mieux récupéré que son rival de 37 ans. Et dans le même temps, le gardien du LHC dispute actuellement ses premiers play-off en tant que gardien titulaire.

Durant les quarts de finale, il n'a d'ailleurs pas été extraordinaire face à Langnau. Il a tenu la route. Ni plus, ni moins. Une progression sera attendue de sa part pour ce deuxième tour face à un adversaire qui ne sera pas moins coriace. Dans le même temps, Reto Berra a été fantastique durant son quart de finale face à Berne. Est-il capable de rééditer de telles prestations sur le long terme et donc durant cette demi-finale? En partant de ce principe, avantage aux Dragons.

Défense

Les deux clubs romands ont encaissé 128 buts lors de cette saison régulière. Alors pourquoi Fribourg Gottéron est-il mieux évalué sur ce point précis? Pour deux raisons assez simple. Tout d'abord, les Dragons sont ni plus ni moins que les meilleurs dans ce domaine avec 2,30 buts escomptés contre eux par match. À titre de comparaison, le Lausanne HC en est à 2,71. Les deux équipes ont encaissé 2,46 réussites, ce qui veut dire que Fribourg a légèrement «sous-performé» et Lausanne a été un rien mieux payé par rapport aux statistiques avancées.

Et Fribourg Gottéron est une bien meilleure équipe défensive encore sous Lars Leuenberger. Le technicien, qui a débarqué en cours de saison, a donné une vraie assise à cette équipe et ce n'est pas un hasard si les Dragons ont acquis leur qualification à Berne grâce à une prestation défensive impeccable.

Attaque

C'est tout l'inverse qui se passe de l'autre côté de la patinoire. Si Fribourg et Lausanne ont concédé le même nombre de buts, le LHC en a marqué 21 de plus. Ce n'est finalement pas illogique, tant les Vaudois ont une formation plus homogène entre les lignes No 1 et No 3, là oû les Fribourgeois comptent énormément sur leur première ligne. En saison régulière, les deux équipes ont enregistré plus ou moins le même nombre de buts escomptés. Mais le talent individuel du LHC l'a aidé à marquer plus que ce qui était attendu selon les datas.

Ce serait un poil caricatural de dire que cet affrontement va se résumer en un duel entre l'attaque lausannoise et la défense fribourgeoise, bien entendu. Mais il se peut que certains matches se décident sur ces deux aspects principalement.

Situations spéciales

On en revient au talent individuel pour parler des supériorités numériques des deux équipes. Si l'on regarde les expected goals, il n'y a pas un réel écart entre les deux formations puisque Lausanne génère 8,26 xG par 60 minutes de supériorité numérique contre 8,18 pour Fribourg Gottéron. Et les buts? Lausanne «tourne» à 8,81 réussites par 60 minutes de power-play (3e) contre 6,33 aux Dragons (12e).

Le box-play voit aussi Lausanne concéder un peu moins de chances à ses adversaires malgré un nombre de buts concédés très similaire. L'écart dans ces sitautions spéciales aurait pu être plus grand entre les deux formations si le power-play lausannois n'avait pas commencé à tousser à compter de fin janvier. Mais quoi qu'il en soit, si la série se décide sur cet aspect — et ce fut le cas en 2022 en faveur de Fribourg —, Lausanne aura l'avantage.

Entraîneur

La saison dernière, Lausanne avait pris la mesure de Fribourg Gottéron grâce, notamment, à l'expérience de Geoff Ward derrière le banc. Son vécu parle pour lui et le Lausanne HC est également avantagé dans ce domaine. Mais Lars Leuenberger n'a pas son pareil pour fédérer un groupe autour de lui. «LL» a suffisamment d'heues de vol pour savoir gérer cette demi-finale et, qui sait, déranger le Lausanne HC. Mais sur ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé en Suisse, Geoff Ward a indubitablement mérité l'avantage dans ce compartiment.