Floran Douay débarque en provenance d'Ambri-Piotta. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Floran Douay revient à Lausanne. L’attaquant français de 30 ans s’est engagé pour une année avec les Lions de la Vaudoise aréna après avoir passé deux saisons à Ambri-Piotta. L’international avait déjà porté le maillot des Lions entre 2020 et 2022. Après avoir disputé deux saisons complètes avec le LHC, il avait quitté Lausanne pour rejoindre Langnau. À l’époque, il n’entrait plus dans les plans vaudois et avait dû trouver une porte de sortie.

Si cette signature n’est peut-être pas celle d’un grand nom, elle s’inscrit dans une certaine logique. En effet, le Lausanne HC a cruellement manqué de percussion offensive lors des derniers play-off, surtout lors de la finale face à Zurich. Avec les 190cm de Floran Douay, John Fust a en un certain sens pallié ce problème.

Ancien junior de Genève-Servette, il avait effectué ses débuts dans l'élite avec les Aigles avant d'être échangé au Lausanne HC durant l'été 2020 contre Joel Vermin. À l'époque, il avait fait le chemin en compagnie de Guillaume Maillard et Tim Bozon. Cet été, il revient sur les bords du Léman au moment où Bozon, lui, quitte le LHC pour repartir à Genève-Servette.

En plus de 400 matches de National League, Floran Douay a totalisé 78 points (30 buts, 48 assists). Lors du dernier exercice avec Ambri-Piotta, il avait inscrit cinq points (3 buts, 2 assists). C'est lors de sa première année avec le Lausanne HC qu'il avait réalisé sa meilleure saison en carrière avec 14 unités à son compteur.