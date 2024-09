Matthias Davet Journaliste Blick

Vice-champion en titre il y a un an, le HC Bienne a vécu une année extrêmement compliquée. L'arrivée de Petri Matikainen s'est très mal passée et, un an plus tard, le Finlandais est déjà loin. C'est un autre Nordique, Martin Filander, qui le remplace. Le Suédois va-t-il remettre les Seelandais sur la route du succès?

1 L'ère Filander sera-t-elle meilleure que l'ère Matikainen?

Espérons pour les Biennois et ses supporters que la réponse est oui. Véritable erreur de casting, Petri Matikainen ne laissera pas un souvenir impérissable à la Tissot Arena. Son (jeune) successeur Martin Filander fera-t-il mieux? Sur le papier, ça semble presque compliqué de faire pire. Au-delà des résultats, l'important pour le HC Bienne est de retrouver une certaine sérénité dans le vestiaire. Avec comme assistant Beat Forster, le Suédois a en tout cas les clés en main pour y parvenir.

2 Aleksi Heponiemi va-t-il montrer tout son talent?

Blessé lors du deuxième match de Champions Hockey League la saison dernière, Aleksi Heponiemi avait manqué une grande partie de l'exercice. Avec 22 apparitions en saison régulière, il avait néanmoins démontré tout son talent (17 points). Si le Finlandais de 25 ans échappe aux blessures cette année, nul doute qu'il pourra fortement aider Bienne à décrocher quelques victoires importantes.

3 Devant les filets, Bienne n'a-t-il pas pris un trop gros risque?

Avec le départ de Joren van Pottelberghe pour Lugano, le HC Bienne n'a plus l'un des meilleurs duos de gardiens de la ligue. Le portier zougois a été remplacé par Luis Janett et ses deux matches dans l'élite. Harri Säteri aura donc énormément de travail cette saison. Et la titularisation du dernier rempart finlandais va obliger Martin Filander à n'aligner que cinq joueurs de champ étrangers. Un jeu dangereux, mais qui pourrait très bien réussir aux Seelandais.

4 À son retour, quelle place aura Noah Delémont?

Gravement blessé début février après avoir été mis en attaque par Petri Matikainen, le défenseur Noah Delémont va faire son retour dans les prochaines semaines. Mais à quelle place? Celui qui n'a que 22 ans est présenté comme l'un des arrières les plus talentueux en Suisse et est surtout en fin de contrat avec le HC Bienne. Avec Petri Matikainen, il avait perdu du galon. Quel rôle lui réserve Martin Filander? Réponse dans quelques matches.

5 Le HC Bienne peut-il viser les play-off?

L'année dernière, le HC Bienne était parvenu de justesse à atteindre les play-off grâce à Martin Steinegger, qui avait pris ses responsabilités en limogeant Petri Matikainen et en reprenant l'équipe en toute fin de saison. Problème: les Seelandais ont perdu plusieurs joueurs importants (Rathgeb, Forster, Kessler, Künzle, Hischier). Sur le papier, atteindre les play-off serait donc un excellent résultat pour Martin Filander.

