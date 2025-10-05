Ce dimanche (14h), Genève-Servette et le HC Bienne seront opposés du côté de la Tissot Arena. Sur la glace, les deux équipes sont les pires dans un domaine où elles devraient briller: les gardiens.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bien sûr, la saison n'est vieille que d'une dizaine de matches et la tendance est amenée à évoluer ces prochains temps. Mais toujours est-il que Genève-Servette et le HC Bienne sont les deux équipes avec le plus faible taux d'arrêts de leurs gardiens respectifs. Pire: les deux formations compilent les pires statistiques depuis dix ans avec 88,06% pour les Aigles et 88,69% pour les Seelandais.

Hasard du calendrier, les deux équipes seront opposées ce dimanche pour la première fois de la saison à la Tissot Arena (14h00). De quoi s'attendre à une explosion de buts? Pas forcément puisque sur le papier, les formations sont plutôt considérées comme bien loties devant les cages, malgré ces chiffres.

Stéphane Charlin en rodage

Cet été, Genève-Servette a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts en rapatriant Stéphane Charlin, MVP de la dernière saison avec les Langnau Tigers. Le dernier rempart sort d'une saison éblouissante qui lui a permis d'être sélectionné en équipe de Suisse. Ses premières sorties en grenat ont été loin d'être du même tonneau puisqu'il rend un moyen 89,09% d'arrêts depuis le début de la saison. Son suppléant, Robert Mayer, fait largement pire avec 85,42% d'arrêts.

Le match qui fait mal

Bien évidemment, une soirée fait tache dans cette statistique: la défaite 11-0 concédée à Lausanne en début de saison. Sans cette claque, il y a fort à parier que les hommes de Yorick Treille ne seraient pas aussi mal placés. Lors de cette valise ramenée de la Vaudoise aréna, les gardiens du GSHC ont stoppé 22 des 33 tirs adverses. Sans cette rencontre, la moyenne des deux gardiens se situerait à 91,2%. Un bilan qui fait des pensionnaires des Vernets les septièmes de la Ligue dans ce domaine.

L'an dernier, Stéphane Charlin avait été le meilleur gardien, et de loin. Derrière, lui un seul homme est parvenu à suivre son rythme: Harri Säteri. Lui aussi vit un début de saison compliqué, malgré le blanchissage réalisé mardi dernier contre Zoug. Le Finlandais en est à 90,34% d'arrêts sur les huit matches qu'il a réalisés. Son suppléant, Luis Jannett, compile un bien triste 82,98% d'arrêts. Pas de quoi rassurer son équipe ni de donner envie à son entraîneur de l'envoyer entre les poteaux.