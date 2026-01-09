Fribourg Gottéron a récolté quatre points en deux matches depuis le début de semaine. Une moisson correcte, surtout pour une équipe qui vit toujours dans l’attente de l’arrivée du remplaçant de Marcus Sörensen.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le mois de janvier est particulièrement tendu pour les équipes de National League. En l’espace de quelques semaines, toutes vont jouer une grande partie de leur destin. Ensuite, la pause olympique offrira un peu de répit avant le sprint final. C’est dans ce contexte que Fribourg Gottéron tente de faire face à l’adversité. Celle-ci est incarnée par la blessure du maître à jouer des Dragons, Marcus Sörensen. Touché en début d’année à Lugano, le Suédois manquera ce mois capital.

«Il n’y a rien de nouveau pour le moment.» Avant le match face à Zoug, le directeur sportif Gerd Zenhäusern a livré un état des lieux peu réjouissant concernant l’éventuel remplaçant de l’infortuné. «Pour l’instant, nous ne sommes nulle part, a franchement confessé le Valaisan. Nous avons des bouts de piste, mais rien de vraiment concret.»

La meilleure nouvelle de la soirée pour lui? Son équipe a enchaîné après le succès contre Langnau. Après avoir gagné aux tirs aux buts mardi, les Dragons ont récidivé jeudi face à Zoug. Quatre points en banque qui permettent aux Fribourgeois de compter un matelas de dix points sur la septième place. À quatorze matches de la fin de la saison régulière, seule une impressionnante phase de méforme priverait les hommes de Roger Rönnberg d’une place assurée en séries éliminatoires.

Pas d’urgence

Et c’est précisément là que se «cache» la bonne nouvelle de ces deux victoires arrachées cette semaine. En remportant quatre points, les Dragons ont surtout donné du temps à Gerd Zenhäusern. Il n’y a pas d’urgence absolue à engager, coûte que coûte, un homme providentiel. «Les clubs commencent doucement à lâcher des joueurs, précise le dirigeant. Notamment en Finlande, qui a un modus de championnat légèrement différent. Mais pour le moment, nos interlocuteurs demandent beaucoup d’argent.» Et souvent pour des individualités qui ne valent pas ce prix.

Derrière le banc, Roger Rönnberg ne s’en formalise pas. «C’est important que Gerd trouve aussi un peu de temps pour dormir, rigole le technicien. Il n’a pas beaucoup de répit ces derniers temps.» Le coach suédois tente de l’épauler comme il le peut. «J’active aussi mon réseau auprès des agents et de mes contacts, précise-t-il. Mais ce n’est pas une période facile pour trouver la perle rare.»

S’il ne lui a pas encore déniché de joueur, Roger Rönnberg a en revanche mené son équipe vers ces quatre points providentiels. «À ce stade de la saison, c’est immense de pouvoir remporter ces deux matches, apprécie-t-il. Je suis admiratif du caractère de mon équipe. Je l’ai déjà dit avant Noël, mais nous sommes aujourd’hui capables de passer outre de mauvaises phases dans un match.»

Capable de se rebiffer

C’est précisément ce qui s’est produit jeudi soir face à un Zoug franchement poussif. Est-il aujourd’hui plus confiant dans la capacité de son équipe à se rebiffer qu’en début de saison? «Oh oui, largement, s’enthousiasme-t-il. Les gars m’ont récemment impressionné dans cette capacité à faire face à l’adversité. Que ce soit dans les matches ou face aux coups durs.»

Depuis le début de l’année, Fribourg Gottéron semble s’être mis en mode «ce qui ne tue pas rend plus fort». Pour l’heure, la blessure de Marcus Sörensen n’a pas tué le Dragon. L’a-t-elle rendu plus fort? Cela reste à prouver. Mais la deuxième place actuelle constitue déjà un indice tangible.