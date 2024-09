Grégory Beaud Journaliste Blick

Pat Emond (à dr.) et son assistant Pavel Rosa. Photo: keystone-sda.ch

Pour une équipe qui a atteint les demi-finales et battu son record de points la saison dernière, Fribourg Gottéron a vécu un été mouvementé. Exit le coach Christian Dubé, licencié fin mai. Le technicien a cédé sa place à Pat Emond, son ancien assistant. C'est donc avec lui que les Dragons vont devoir confirmer cette saison exceptionnelle. De quoi se poser quelques questions avant le coup d'envoi, ce mardi soir contre Ajoie.

1 Fribourg peut-il faire aussi bien qu'avec Dubé?

Il existe une expression en anglais qui peut tout à fait correspondre au risque qui plane sur la tête de Pat Emond, coach intérimaire à Fribourg Gottéron: «lame duck». Traduit littéralement par «canard boiteux», cela signifie surtout que le successeur d'une personne en poste est déjà connue, en l'occurence le Suédois Roger Rönnberg. C'est précisément ce qui arrive au Canadien qui devra malgré tout asseoir son autorité dans le vestiaire.

Si les résultats de la saison 2023/2024 avaient été mauvais, ce serait probablement moins inconfortable. Problème? Fribourg sort d'une saison record. Et changer d'entraîneur dans ces conditions peut être source de turbulences.

2 Chris DiDomenico se tiendra-t-il à carreau?

En parlant de turbulences, «DiDo» va-t-il être capable de jouer sans Chrisitan Dubé, celui qui paraît avoir été capable d'en «faire façon»? «J'ai quand même joué plus de la moitié de ma carrière sans lui comme entraîneur», a souri le Canadien à l'évocation de cette question. C'est vrai. Mais sa dernière saison avec seulement 30 minutes de pénalité vient attester d'une situation sous contrôle à Fribourg avec l'ancien coach.

Et maintenant? «J'ai aussi envie de prouver que je peux jouer sereinement sans lui», précise le No 88 de Fribourg Gottéron. L'allume-feu de la BCF Arena va-t-il surtout peser sur le jeu des Dragons ou sur le total des pénalités? De cette question va dépendre une partie du succès de son équipe.

3 Killian Mottet va-t-il se libérer?

C'est probablement la question la plus facile de cette liste. La réponse devrait probablement être positive. Le No 71 de Fribourg Gottéron a souvent peiné sous le précédent régime fribourgeois. Tantôt dans les petits papiers de Christian Dubé et tantôt mis en quatrième ligne, il a souvent alterné le très chaud et le très froid. Depuis le début de la préparation, Killian Mottet évolue avec Lucas Wallmark et Marcus Sörensen avec un certain succès. De très bon augure pour la suite de la saison.

4 «Sörenmark» va-t-il carburer comme la saison dernière?

En parlant des deux Suédois, justement. Ils ont cumulé 110 points en saison régulière et ont contribué en large partie aux bons résultats des Dragons. Marcus Sörensen a même franchi la barre des 60 points, un total phénoménal. Mais on l'a vu en demi-finale contre le Lausanne HC, les deux joueurs scandinaves étaient l'assurance-vie des Dragons du point de vue de la production offensive. Dès qu'ils se sont éteints ou ont été muselés, Fribourg a peiné. Vont-ils repartir sur de mêmes bases?

5 Qui va épauler les étrangers?

Parmi les joueurs suisses, Christoph Bertschy a été à la hauteur avec 18 buts à son compteur. Le No 28, blessé durant la préparation, ne peut toutefois pas assuré tout seul le scoring des joueurs à passeport rouge à croix blanche. Il faut donc que les Mottet (10 buts), Marchon (6 buts), Schmid (6 buts) haussent le ton. Si un jeune pouvait tirer son épingle du jeu, ce serait tout bénéfice pour Pat Emond et son équipe. Mais les Jan Dorthe, Kevin Nicolet ou Kevin Etter sont-ils déjà prêts à endosser quelques responsabilités? Cela semble encore un peu tôt.

La question qu’on ne se pose pas (encore)

N'aurait-il finalement pas fallu garder Christian Dubé?