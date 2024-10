T.J. Brennan était déjà frustré après le premier but encaissé et a voulu s'en prendre au buteur Simion. Après la claque reçue à Zoug (1-7), le directeur sportif Julien Vauclair s'est adressé à l'équipe pendant 20 minutes. Ça chauffe en Ajoie.

Réunion de crise et frustration du côté d'Ajoie après la claque reçue à Zoug

Réunion de crise et frustration du côté d'Ajoie après la claque reçue à Zoug

«Embarrassant et inexcusable»

La cage du gardien d'Ajoie Benjamin Conz a été constamment sous le feu zougoispendant deux tiers-temps. Photo: Martin Meienberger/freshfocus 1/6

Nicole Vandenbrouck

Le vestiaire d'Ajoie est longtemps resté fermé après la gifle reçue à Zoug (1-7). Le directeur sportif et ex-défenseur Julien Vauclair (45 ans) s'est adressé à l'équipe pendant une vingtaine de minutes. «Il n'y a pas d'excuses ni de raisons pour expliquer cette performance», souligne-t-il ensuite une demi-heure après le match à Zoug. Il s'agit de la plus grosse défaite de la saison. Après onze matches, les Jurassiens se retrouvent avec un misérable total de quatre points et un ratio de buts de -30 (19-49). Ils n'ont qu'une seule victoire à leur actif.

Dans ce contexte, T.J. Brennan est d'autant plus surpris: «Depuis trois saisons que je suis à Ajoie, nous avons cette saison la meilleure équipe sur le papier, mais le pire début de championnat». Le défenseur américain n'a presque pas de mots pour décrire le comportement de son équipe: «C'est inexcusable. C'est embarrassant et décevant. Nous sommes tous frustrés».

L'arrière de 35 ans l'était d'ailleurs déjà après trois minutes et demie de jeu seulement. L'attaquant de Zoug, Dario Simion, a marqué le 1-0 après un solo. C'est alors que T.J. Brennan a voulu s'en prendre au buteur avant même que celui-ci n'exulte. Qu'est-ce qui l'a frustré à ce moment-là? «J'étais simplement énervé par la manière dont le but a été marqué.» La raison? Dario Simion est passe alors très près du gardien d'Ajoie, Benjamin Conz, dans la zone de but.

Exploit à Zurich sans lendemain

Mais ce n'était hélas que le début de la débâcle. L'équipe, qui avait encore remonté un retard de 0-4 contre le champion Zurichois le week-end dernier et n'avait perdu qu'en prolongation, s'est fait gifler. Pourtnat, face aux Jurassiens, le EVZ était une équipe elle aussi en crise avant ce match. «Je ne peux pas l'expliquer, a poursuivi T.J. Brennan. Notre performance n'est tout simplement pas suffisamment bonne. Si l'on ne tire pas à la même corde en tant qu'équipe, nos faiblesses sont visibles.»

Brennan comprend que le directeur sportif Vauclair ait eu le besoin de parler dans le vestiaire: «Je peux compatir avec lui. Il a composé l'équipe et a des attentes envers nous, les joueurs. Il ne s'est pas contenté de crier, il veut nous aider». Le HCA disputera encore deux rencontres en cette fin de semaine. Les hommes de Christian Wohlwend se rendront à Lugano ce vendredi avant de recevoir Genève le lendemain.