Ajoie en prend huit à Zoug

Vainqueur 2-1 de Langnau mardi, Ajoie n'est pas parvenu à s'offrir un deuxième succès consécutif en National League. Les hommes du coach Greg Ireland ont été lourdement battus 8-3 à Zoug jeudi.
Le score est toutefois sévère. Les Jurassiens, qui se sont inclinés pour la 16e fois en 18e matches disputés dans cet exercice 2025/26, n'ont rien lâché. Menés 3-0 à la 27e et 4-1 à la 34e, ils sont revenus à 4-3 à la 38e en marquant deux fois en l'espace de 30 secondes sur des réussites de Kyen Sopa et de Killian Mottet.
Zoug, qui s'était incliné 5-2 à Fribourg, a cependant repris deux longueurs d'avance au troisième tiers. Gregory Hofmann a signé sa troisième réussite de la saison 11'13 après l'entame de l'ultime période, lui qui avait réussi 2 assists auparavant. Et Ajoie a craqué dans les deux dernières minutes de jeu en concédant trois buts, le 6-3 étant marqué dans une cage vide.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
EV Zoug
18
3
31
5
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
6
Genève-Servette HC
17
-14
30
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
18
-31
8