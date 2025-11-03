Solide, expérimenté et travailleur, Raphael Prassl va apporter du poids et du caractère à Kloten. Le centre suisse de 27 ans quitte Lausanne et s’engage pour trois saisons avec le club zurichois.

Raphael Prassl va terminer la saison avec le LHC avant de s'en aller. Photo: keystone-sda.ch

Raphael Prassl (27 ans) a tranché sur son avenir. L’attaquant suisse rejoindra le EHC Kloten dès la prochaine saison. Le club a officialisé lundi la signature d’un contrat de trois ans avec le centre actuellement sous contrat à Lausanne.

Avec Raphael Prassl, Kloten s’offre un joueur d’expérience. Avant de porter le maillot vaudois, il a évolué au HC Davos puis aux ZSC Lions, avec lesquels il a remporté le titre de champion de Suisse en 2018.

«Raphael est un athlète de haut niveau et il contribuera à améliorer notre équipe dans de nombreuses situations», a déclaré le directeur sportif de Kloten, Ricardo Schödler. Cette saison, le centre a disputé 16 matches pour deux assists délivrés et aucun but marqué.