Raphael Prassl va terminer la saison avec le LHC avant de s'en aller.
Photo: keystone-sda.ch
Raphael Prassl (27 ans) a tranché sur son avenir. L’attaquant suisse rejoindra le EHC Kloten dès la prochaine saison. Le club a officialisé lundi la signature d’un contrat de trois ans avec le centre actuellement sous contrat à Lausanne.
Avec Raphael Prassl, Kloten s’offre un joueur d’expérience. Avant de porter le maillot vaudois, il a évolué au HC Davos puis aux ZSC Lions, avec lesquels il a remporté le titre de champion de Suisse en 2018.
«Raphael est un athlète de haut niveau et il contribuera à améliorer notre équipe dans de nombreuses situations», a déclaré le directeur sportif de Kloten, Ricardo Schödler. Cette saison, le centre a disputé 16 matches pour deux assists délivrés et aucun but marqué.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation