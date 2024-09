Un gardien de NHL débarque à Genève-Servette

Antti Raanta va rejoindre le Genève-Servette. Selon des sources proches du dossier, le gardien finlandais, qui vient de passer plus de 10 ans en Amérique du Nord, s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec les Aigles.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: keystone-sda.ch

Comme la saison dernière, Genève-Servette a enrôlé un gardien étranger en cours de championnat. Selon nos informations, les Aigles ont paraphé une entente jusqu'au terme de la saison avec le Finlandais Antti Raanta. À 35 ans, l’ancien portier des Carolina Hurricanes revient donc en Europe après onze saisons passées entre la NHL et la AHL. Au total, il a disputé 277 matches dans la plus prestigieuse ligue du monde et 34 à l'échelon inférieur.

La saison dernière, Genève-Servette avait fait appel à un autre gardien finlandais, Jussi Olkinuora, en cours de saison. Sur le papier, Antti Raanta possède un C.V. plus impressionnant encore, puisqu'il a réussi à durer en NHL, devenant même portier titulaire durant une saison avec les Arizona Coyotes (2017-2018). Lors de ce championnat, il avait disputé 47 rencontres.

Débarqué aux Carolina Hurricanes en 2021, il a évolué durant trois ans en tant que doublure, disputant 28, 27 et 24 matches avec les «Canes». Il a vu son contrat se terminer et avait décidé de revenir en Europe cet été.

À Genève, il débarque en qualité de septième joueur étranger. Il sera donc en concurrence à plusieurs niveaux. Tout d'abord entre les poteaux puisque le GSHC possède deux portiers sous contrat: Robert Mayer et Gauthier Descloux. Ce dernier n'a toutefois pas été en mesure de jouer depuis le début de la saison. Avec l'arrivée de Raanta, les Aigles ont désormais également sept joueurs étrangers sous contrats avec les défenseurs Sami Vatanen et Theodor Lennström ainsi que les attaquants Marcus Granlund, Teemu Hartikainen, Sakari Manninen et Michael Spacek.

De quoi donner des atouts supplémentaires au coach Jan Cadieux ainsi qu'une flexibilité au niveau de son alignement. Pour l'heure, Genève-Servette a perdu ses deux premiers matches de la saison à Lausanne et Davos. Ce mardi, le GSHC se rendra à Zurich pour y défier le champion en titre.