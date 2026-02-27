Des changements dans l'alignement du Lausanne HC

Le Lausanne HC a procédé à quelques changements pour la réception de Zurich. Le Canadien Drake Caggiula est surnuméraire, tandis que Dominik Kahun fait son retour dans l'alignement.

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans ce remake des deux dernières finales de National League, Geoff Ward a décidé de donner un petit coup de sac dans ses lignes par rapport à l'équipe qui s'est rendue à Ambri mardi et qui a perdu en prolongation (2-3 ap).

Ainsi, au niveau de la défense, Cédric Fiedler prend la place de Nathan Vouardoux en qualité de septième arrière, tandis que ce dernier rejoint les tribunes.

Mais c'est surtout en attaque que la composition de ce vendredi est intéressante. Damien Riat remonte dans l'alignement et jouera aux côtés de Ahti Oksanen et Théo Rochette. Drake Caggiula – moyen depuis le début de l'année civile avec 3 assists en 13 matches – va également aller goûter au rôle de surnuméraire. L'Allemand Dominik Kahun sera donc aligné avec Antti Suomela et Austin Czarnik.

Le jeune Florian Schenk est toujours présent, cette fois en compagnie de Jason Fuchs et Floran Douay sur la feuille de match. Finalement, Ken Jäger sera le centre de quatrième ligne aux côtés de Yannick Zehnder et Raphael Prassl. Ce sera Connor Hughes qui défendra la cage lausannoise pour ce duel face aux autres Lions.