Fribourg Gottéron va devoir trouver un moyen de s'imposer à Berne pour atteindre les demi-finales de National League. La seule fois que les Dragons ont battu le SCB en play-off, le héros s'appelait Gil Montandon. Et aujourd'hui?

Photo: Keystone

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le 11 mars 2008, Fribourg Gottéron était venu à bout du CP Berne grâce un but en prolongation de Gil Montandon qui avait permis aux Dragons, huitièmes de saison régulière, de se qualifier pour les quarts de finale. Mais on était le 12 mars lorsque le Neuchâtelois, portant toujours son équipement quasi complet, s'est exprimé sur la glace de Saint-Léonard. «Si j'avais su que j'en aurais pour si longtemps à répondre à la presse, j'aurais peut-être tiré à côté», avait rigolé le héros du jour dont tout le monde voulait entendre un mot.

Ce mercredi soir, ce n'est pas à domicile que les hommes de Lars Leuenberger auront l'occasion d'écrire l'histoire. Cette chance a été galvaudée lundi soir. Cela rendrait le succès plus retentissant encore. Mais qui pourrait être «le Gil Montandon de 2025?». Voici cinq candidats potentiels au statut de héros local. Tous n'auraient pas besoin de marquer le but décisif en prolongation pour obtenir ce statut.

1 Julien Sprunger

Le capitaine de Fribourg Gottéron était suspendu lorsque son équipe avait terrassé les Ours en 2008. C'est donc depuis les gradins que Julien Sprunger avait assisté à la réussite libératrice de Gil Montandon, son aîné et modèle. L'histoire ne pourrait être que plus belle si c'était lui qui prendrait le flambeau du numéro 85 pour aider les Dragons à venir à bout du CP Berne?

2 Killian Mottet

La saison de Killian Mottet est franchement compliquée. Relégué au bout du banc, le No 71 vit peut-être ses derniers jours à la BCF Arena, son club de toujours (ou presque). Relégué en tribunes ou condamné à rôle de chauffeur de banc, l'ailier buteur a réintégré l'alignement sur cette fin de série en raison de la blessure de Jeremi Gerber. Lorque Fribourg Gottéron avait éliminé Lausanne voici deux ans, c'est d'ailleurs lui qui avait inscrit le but de la qualification lors de la prolongation décisive.

3 Marcus Sörensen

La symbolique n'est évidemment pas aussi forte avec le Suédois qu'en ce qui concerne ses deux coéquipiers dans l'attaque de Fribourg Gottéron. Mais dans le jeu, si Lars Leuenberger compte sur une individualité seule pour faire la différence, il y a fort à parier que l'éclair de génie vienne de «Couscous» (ou de son acolyte Lucas Wallmark, l'un n'allant pas sans l'autre). Sur cette série, Fribourg Gottéron possède probablement la paire la plus impressionnante. Mais la profondeur offensive peut faire défaut. Alors, le duo «Sörenmark» décisif? Et si oui, Marcus Sörensen semble tout désigné pour être le dernie étage de la fusée.

4 Lars Leuenberger

L'entraîneur des Dragons a fait ses preuves depuis qu'il est arrivé à la bande, le 22 décembre dernier. Il a redressé la barre pour permettre à son équipe de revenir dans le Top 6. Au passage, «LL» a également mené Fribourg Gottéron au premier titre de son histoire avec la Coupe Spengler. Son discours passe auprès de ses troupes et les joueurs semblent apprécier jouer pour lui. Qui plus est, Lars Leuenberger a remporté deux matches No 7 lorsqu'il a mené Berne au titre, en 2013. La pression ne lui fera pas peur.

5 Reto Berra

Pour gagner un match «à la vie à la mort», il y a une condition sine qua non: avoir un bon gardien devant le filet. Dans le match dans le match qu'il livre avec les portiers bernois, Reto Berra a pour le moment pris le dessus. Si les deux équipes avaient échangé de leurs derniers remparts avant cette série, les Fribourgeois seraient probablement déjà en voyage d'équipe au soleil. Mais ce mercredi soir, ils seront bien sur la glace. Et si Reto Berra décide de voler le match - comme Sébastien Caron à l'époque -, il pourrait bien être également l'un des héros... à condition que les joueurs marquent tout de même un but ou l'autre.