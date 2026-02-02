Kyle Rau: «C'est un soulagement d'avoir clarifié mon avenir»

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche, Kyle Rau a réalisé sa meilleure moisson depuis qu'il est arrivé en Suisse. À Davos, l'Américain a inscrit un but et été crédité d'une passe décisive lors de la défaite de Fribourg Gottéron chez le leader. Deux jours plus tôt, le No 42 de la BCF Arena avait vu son contrat d'un mois être prolongé jusqu'au terme de la saison. «J'ai mis 2 ou 3 affaires dans une grande valise, rigole-t-il. C'est assez facile à bouger si nécessaire. Mais ça reste un soulagement d'avoir pu clarifier mon avenir.»

À Davos, l'attaquant est revenu au jeu après avoir passé plusieurs rencontres dans les gradins à attendre son tour. «Au moins les bleus ont eu le temps de bien guérir, rigole-t-il. Je me suis senti bien en jambes et frais.» Et cela s'est vu. Avec Ty Rattie et Sandro Schmid, Kyle Rau a disputé une rencontre solide. De quoi prouver qu'il est à sa place dans l'alignement. Et pourquoi pas donner des idées à Roger Rönnberg, le coach, pour la suite de la saison? «Pour tout dire, c'est plus important pour moi, sourit-il. Cela me fait du bien de voir que je peux aider l'équipe et que je fais les bonnes choses sur la glace.»

«Vivement le printemps»

Ce contrat jusqu'en fin de saison est surtout un soulagement pour Kyle Rau. Débarqué début décembre, il avait d'abord paraphé une entente jusqu'au terme du mois. «Le 28, j'ai su que je restais un mois de plus», se souvient-il. Et fin janvier, rebelote. Mais cette fois-ci, la prolongation était pas pour 30 jours de plus, mais jusqu'au terme de la saison. «Je crois que c'était également le 28, rigole-t-il. C'est forcément une situation un peu stressante. Mais j'étais vraiment heureux de ce dénouement. Je me sens bien à Fribourg. J'aime cette ville et je me réjouis de la voir lorsqu'il fera un peu plus chaud au printemps. Je suis sûr que c'est magnifique.»

En acceptant le contrat que lui a tendu Gerd Zenhäusern, Kyle Rau a également accepté une situation. Celle de septième ou huitième étranger. Avec l'arrivée de Ty Rattie, il a été repoussé un cran plus bas dans la hiérarchie. «Peu importe, appuie-t-il. Mon rôle, c'est de toujours être prêt. Si le club a besoin de moi, je dois pouvoir sauter sur la glace et être productif. Ce n'est évidemment pas facile de patiner parfois tout seul, mais je m'y étais préparé.»

«Une chance de gagner quelque chose»

Auteur de débuts discrets avec Fribourg Gottéron, Kyle Rau a prouvé qu'il pouvait potentiellement être utile au moment des play-off par son jeu physique malgré son petit gabarit. «Ce qui me plaît surtout, c'est que je voulais vraiment rester ici, appuie-t-il. C'est agréable d'être enfin tranquille sans ce stress concernant mon avenir.»

Durant les négociations, il n'a pas franchement cherché ailleurs. Si les Dragons ne lui avaient pas tendu un nouveau contrat, il s'y serait évidemment résigné contre son gré. «Durant une carrière, tu n'as pas chaque année l'occasion de gagner quelque chose, appuie-t-il. Et c'est précisément la chance que j'ai reçue en signant à Fribourg. C'est pourquoi il me tenait à cœur de rester ici jusqu'en fin de saison.» Quitte à accepter le rôle d'étranger surnuméraire.