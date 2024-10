Les 10 jeunes Suisses qui se font remarquer en National League

L'attaquant de Lausanne Benjamin Bougro a déjà marqué deux fois cette saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Jan Dorthe (18 ans, Fribourg)

Jan Dorthe est le rayon de soleil de Fribourg. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Oui, il y a une lueur d'espoir chez Gottéron, qui souffre encore de problèmes de démarrage après le changement d'entraîneur cet été. Après son hat-trick contre Berlin en Champions Hockey League, le jeune joueur, qui était prévu en prêt à Thurgovie cette saison, a inscrit son premier but en National League contre Ambri. Et il a déjà deux assists à son compteur. Il a l'insouciance et la fraîcheur que ses coéquipiers plus âgés ont complètement perdues. Ce qui distingue le capitaine de l'équipe nationale des moins de 20 ans des jeunes de son âge, c'est sa maturité tactique. Jan Dorthe, dont le père Jean-Marie a joué au football dans les années 80 pour le FC Bulle en Ligue nationale A, avait joué neuf matches la saison dernière en Suède, à Västeras, en deuxième division. En janvier 2023, il avait attiré l'attention des juniors de Fribourg en marquant un incroyable but.

Louis Füllemann (20 ans, Berne)

L'entraîneur du CP Berne Jussi Tapola se réjouit de l'évolution de Louis Füllemann (à droite). Photo: keystone-sda.ch

Le défenseur bernois a également pu célébrer son premier but de National League la semaine dernière à Davos et s'est fait remarquer à plusieurs reprises par des actions réussies lors du magnifique match des Ours contre Genève, enregistrant ainsi son deuxième assist de la saison et terminant le match avec un bilan de +3. Avant les deux derniers matches, l'entraîneur Jussi Tapola ne tarissait pas d'éloges à son sujet. «Avec sa performance, il mérite des minutes, a déclaré le Finlandais. Nous voulons donner aux jeunes joueurs la chance de jouer, et ensuite ils doivent se montrer. Et quand on peut le faire, on mérite plus, plus, plus, plus. C'est comme ça que ça marche.» La National League n'est pas tout à fait nouvelle pour Louis Füllemann. Au cours des deux dernières saisons, il avait déjà fait 30 apparitions lorsqu'il y avait urgence. Sinon, il a surtout joué en Swiss League avec l'équipe partenaire de Bâle.

Alain Graf (19 ans, Berne)

L'attaquant Alain Graf est lui aussi en train d'évoluer à Berne. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Six mois après Louis Füllemann, il a lui aussi obtenu la semaine dernière son premier contrat professionnel (jusqu'en 2027) avec le CP Berne. C'est un joueur tout à fait dans le goût de l'entraîneur Jussi Tapola. Le directeur sportif Patrik Bärtschi décrit l'imposant attaquant de 1,87 mètre et de 91 kilos comme «très mûr et robuste pour son âge». Jusqu'à présent, il n'a pas encore pu marquer de point dans l'élite. Mais cela devrait bientôt changer s'il continue à jouer de la sorte. Lors de ses apparitions avec l'équipe des moins de 20 ans, il a rapidement récolté sept points en trois matches.

Rafael Meier (19 ans, Kloten)

Rafael Meier évolue à Kloten. Photo: keystone-sda.ch

L'ailier a commencé la saison de manière grandiose et a inscrit deux buts et deux assists lors de chacun des sept premiers matches. Ces derniers temps, il s'est un peu refroidi et l'entraîneur Lauri Marjamäki ne lui a plus accordé autant de temps de glace. Alors que son frère jumeau Simon tente sa chance au Canada et joue avec les Penticton Vees, il est resté en Suisse pour terminer son apprentissage d'agent d'exploitation (concierge).

Benjamin Bougro (21 ans, Lausanne)

L'attaquant de Lausanne Benjamin Bougro a déjà marqué deux fois cette saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

L'attaquant issu d'une famille du hockey français – son frère aîné Jordann (26 ans) joue à Sierre et son frère cadet Kristolan (19 ans) dans les M20 de Lausanne – a également deux buts à son actif. Alors que Jordann a déjà été sélectionné en équipe nationale française, Benjamin a représenté la Suisse au niveau junior. Le centre de 1m68 a déjà fait quelques essais en National League au cours des trois dernières années, mais il n'a pu s'imposer que maintenant.

Gaël Christe (20 ans, Bienne)

Le défenseur Gaël Christe obtient 15 minutes de temps de glace par match à Bienne en moyenne. Photo: Pius Koller

Lors de son premier match de National League en décembre 2022, il a d'emblée réussi à marquer un but. Mais il a dû attendre jusqu'à présent pour percer. Le nouvel entraîneur Martin Filander fait actuellement jouer le défenseur, qui a participé au dernier championnat du monde des moins de 20 ans, pendant un peu moins de 15 minutes en moyenne. Dimanche, lors de la victoire 4-0 contre Kloten, il a pu fêter son premier but de la saison.

Robin Nico Antenen (18 ans, Zoug)

Les scouts de la NHL gardent un œil sur l'attaquant zougois Robin Nico Antenen. Photo: Pius Koller

La saison dernière, l'Argovien a figuré sur les listes de sélection de la draft de NHL alors qu'il jouait encore principalement pour les juniors de Zoug, mais il est reparti bredouille cet été. Mais ce qui n'est pas encore fait peut encore l'être. Les recruteurs continuent en tout cas de garder un œil sur cet attaquant de 1m87. Et son bilan offensif, avec deux assists en cinq matches, est tout à fait honorable.

Eric Schneller (19 ans, Genève)

Le défenseur de Genève Eric Schneller se laisse fêter après avoir marqué son premier but en National League. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Après Miranda, Karrer et Berni, un autre Zurichois a atterri à Genève cette saison. L'ancien junior des Zurich Lions a passé les trois dernières saisons en Suède avec les jeunes de Rögle. Avec les Grenat, le défenseur a déjà marqué son premier but en National League.

Miles Müller (19 ans, Ambri)

Miles Müller a déjà inscrit un but en National League. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Le Canado-Suisse, qui avait auparavant joué chez les juniors du HC Bienne, a passé les quatre dernières années en Amérique du Nord et a fait sa propre publicité la saison dernière chez les Wildcats de Moncton (LHJMQ) avec 32 buts et 29 assists en 63 matches et avec une apparition rafraîchissante au championnat du monde des moins de 20 ans. Avec Ambri, il a déjà réussi à marquer un but lors de son troisième match de National League.

Timo Bünzli (19 ans, Zurich)

Bienvenue en National League ! Les Lausannois Théo Rochette (à droite) et Jason Fuchs prennent en tenaille le jeune zurichois Timo Bünzli. Photo: keystone-sda.ch

Son père Daniel défendait déjà autrefois pour Dübendorf, Zurich et Rapperswil, où il a joué un rôle majeur lors de la légendaire bagarre générale contre Lausanne en 1995. Aujourd'hui, c'est Tim Bünzli, lui aussi de grande taille avec ses 1m88, qui prend la relève. Le défenseur de l'équipe nationale des moins de 20 ans évolue alternativement aux GCK Lions et à Zurich, où il a déjà pu faire une première démonstration de son talent au printemps.