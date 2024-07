Roman Cervenka quitte Rapperswil et la Suisse

Roman Cervenka ne portera plus les couleurs de Rapperswil.

Nicole Vandenbrouck

Au printemps, il avait un rêve pour lequel il était prêt à tout: devenir champion du monde dans sa ville natale de Prague. Et celui-ci s'est réalisé pour Roman Cervenka, à 38 ans. Mais le Tchèque n'a pas fini de rêver: dans la dernière ligne droite de sa carrière, ce joueur d'exception aimerait bien remporter un autre titre de champion.

L'or du Mondial a rendu l'attaquant de Rapperswil désirable, et son génie le fait de toute façon. Le fait que Cervenka n'ait pas pu réaliser sa meilleure performance avec les Lakers la saison dernière l'a toujours dérangé et l'a fait réfléchir. Trop de bruits parasites sur le lac de Zurich, qui lui ont fait perdre son énergie (mentale). C'est alors que l'offre du Dynamo Pardubice est arrivée pour ainsi dire au bon moment. Et a déclenché le processus de transfert.

Après cinq saisons à Rapperswil – et malgré un contrat d'une année supplémentaire – Cervenka fait ses adieux à la Suisse pour des raisons privées. Mais avec un œil qui pleure, comme l'assure le Tchèque. Il a marqué le hockey suisse durant cette période. Mais le Tchèque souhaite saisir cette unique chance. Et après de longues discussions sur le montant du transfert, les Lakers ne mettent plus de bâtons dans les roues de leur capitaine. Il a signé un contrat de deux ans avec Pardubice.

«Nous comprenons ses motivations»

En 246 matches avec les Lakers, le «joueur IIHF de l'année» en titre a marqué 82 buts et délivré 189 assists. Roman Cervenka a marqué en moyenne 1,1 point par match – un taux exceptionnel. Auparavant, il avait disputé deux saisons avec Fribourg Gottéron et avait inscrit 107 points en 91 rencontres. «Nous regrettons beaucoup que Roman ait décidé de nous quitter», déclare le directeur sportif Janick Steinmann à propos de la résiliation du contrat et ajoute: «En même temps, nous comprenons ses motivations.» Il lui souhaite aussi le meilleur.

Mais pour ce départ inattendu, Janick Steinmann a été contraint d'interrompre ses vacances. La recherche d'un remplaçant plus ou moins équivalent a tourné à plein régime: il a accroché Pontus Aberg et il a mordu à l'hameçon. Le Suédois avait déjà joué une demi-saison à Rapperswil en 2022/23 et avait enthousiasmé le public. Ensuite, le joueur de 30 ans était parti en KHL, au Barys Astana, où il n'a pas été vraiment heureux. Son retour au bord du lac de Zurich est une aubaine pour les deux parties. Pontus Aberg a signé un contrat pour la saison prochaine, avec une option pour une autre saison.