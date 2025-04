Des adieux pleins d'émotions pour Roger Rönnberg

Roger Rönnberg sera entraîneur de Fribourg la saison prochaine. Photo: imago/Bildbyran

À quatre jours près, Fribourg Gottéron et son futur entraîneur Roger Rönnberg ont vécu le même sort. Samedi, les Dragons ont été éliminés en demi-finales des play-off sur la glace de Lausanne, s'inclinant lors de l'acte VII. Il a fallu un match de moins à Luleå pour éliminer Frölunda en Suède et, ainsi, mettre un terme à l'aventure du coach de 53 ans, après 12 saisons de bons et loyaux services dans le sud-ouest du pays. Cruauté du destin, c'est face à la première équipe qu'il a entraînée que Roger Rönnberg a été éliminé.

Après donc deux titres en championnat et quatre Champions Hockey League avec le club de Göteborg, le technicien scandinave va faire ses valises et découvrir un nouveau championnat. Mais avant cela, il a logiquement été célébré par ses supporters lors de son dernier match à la tête de Frölunda. Sur le vidéotron a été affiché un visuel «Tack för allt (ndlr: Merci pour tout)» en l'honneur de Roger Rönnberg. Salué par ses fans, qui ont scandé des «On t'aime Roger», il a ensuite rendu cet amour avec un cœur avec les mains.

«Il faut être un psychopathe…»

Après ces scènes, le Suédois avait les larmes aux yeux. «Il faudrait être un psychopathe pour ne rien ressentir dans ces moments-là, a-t-il confié dans des propos retranscrits par Aftonbladet. Ici et maintenant, je dois juste essayer de tenir le coup.»

Ce qui n'a pas empêché les hommages de tomber pour l'entraîneur. «C’est décevant que nous n’ayons pas pu lui donner une fin parfaite. S'il y avait quelqu'un qui méritait de se tenir là avec le trophée à la main et de célébrer avec ses joueurs et ses dirigeants, c'était Roger», appuie Max Friberg, capitaine du club. Quant au président, Mats Grauers, il dit que son entraîneur «a représenté énormément pour Frölunda et nous lui en sommes très reconnaissants».

Désormais, c'est donc du côté de Fribourg Gottéron que l'avenir se dessine pour Roger Rönnberg. Dès la saison prochaine, le Suédois tentera d'amener un premier titre de l'histoire aux Dragons. Il y a signé un contrat de trois ans et sera épaulé par Lars Leuenberger en qualité d'assistant.