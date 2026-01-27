Fribourg fait mieux que Genève et bat Ambri en prolongation

Fribourg a réussi là où Genève a échoué. Au lendemain de sa victoire face aux Aigles en prolongation, Ambri s'est incliné après le temps réglementaire à la BCF Arena (4-3 ap).

La beauté du sport est de pouvoir, en l'espace de quelques minutes, passer de héros à zéro. Cette leçon, le jeune Ludvig Johnson va s'en souvenir un petit moment au moins. À 19 ans, le défenseur de Fribourg a déjà une belle petite expérience en National League. Son but face à Ambri a d'ailleurs démontré tout l'étendu de son talent.

Alors que les deux équipes évoluaient à 4 contre 4 et comme face à Lugano vendredi, Andrea Glauser s'est senti pousser des ailes. Il s'est lancé à l'assaut de la cage adverse et a mis en retrait pour le Suisso-Suédois. D'un beau lancer, le No 33 a trouvé la lucarne de Gilles Senn (6e). Tout allait bien pour Gottéron puisqu'après un tiers, il dominait outrageusement les Léventins (10 tirs à 1) et semblait donc se diriger vers une victoire aisée.

Une pénalité qui fait mal

Ludvig Johnson est revenu des vestiaires, avant d'y retourner rapidement dans le deuxième tiers. Après à peine deux minutes, il a envoyé Christopher Tierney dans la bande. Un geste que les arbitres sont allés vérifier à la vidéo mais même là, il y avait peu de place au doute. En écopant d'une pénalité majeure, le jeune arrière pouvait se rendre à la douche avant tout le monde (22e).

Évidemment, Ambri n'allait pas rater cette belle opportunité pour recoller au score et, à 5 contre 4, Michael Joly pouvait remettre les compteurs à zéro (25e). Même si par la suite, Fribourg était à nouveau au complet, les Tessinois avaient le momentum de leur côté et, d'un joli move devant Reto Berra, Alex Formenton – qui a déjà offert la victoire aux siens face à Genève la veille – a permis à Ambri de prendre les devants (30e).

La bonne nouvelle pour les Fribourgeois: ils ont égalisé à peine 23 secondes plus tard, par Christoph Bertschy. La mauvaise: Luc Bachmann a redonné l'avantage aux visiteurs, 42 secondes avant la deuxième sirène, en glissant la rondelle entre les jambières de Berra.

Lucas Wallmark pour la victoire

Mené 2-3, Gottéron allait forcément réagir dans le troisième tiers. Sauf qu'à chaque action des Dragons ou presque, les Léventins répondaient. S'il y avait un joli move de Yannick Rathgeb (44e) ou un tir à côté de Benoit Jecker (45e), Chris DiDomenico et Alex Formenton s'alliaient (44e) ou Manix Landry forçait Reto Berra à un bel arrêt à bout portant (46e).

Même en power-play, Fribourg n'est pas parvenu à égaliser et c'est plutôt Lukas Landry qui, en contre, s'est offert la plus belle opportunité. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers une victoire léventine, Samuel Walser a déboulé pour enfin délivrer la BCF Arena, qui ne demandait que ça (57e). Ouf de soulagement dans la patinoire, qui allait voir son équipe vivre une cinquième prolongation en l'espace de sept matches. Et comme toutes les autres fois, Fribourg est parvenu à s'en sortir. En prolongation cette fois, grâce à un tir de Lucas Wallmark (62e). C'est Ludvig Johnson qui va être soulagé.