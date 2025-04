Deux nouveaux départs au Lausanne HC

Finalement, Heinz Ehlers va rester en Suisse

L'entraîneur Heinz Ehlers, qui a conduit le HC Viège au titre en Swiss League ce printemps, avait annoncé qu'il allait rentrer chez lui au Danemark la saison prochaine. Mais il n'en sera rien, annonce «Watson». Heinz Ehlers a finalement décidé de rester en Suisse.

C'est du côté du HC Bâle qu'il posera ses valises en tant qu'entraîneur assistant d'Eric Himelfarb pour le prochain exercice. Le directeur sportif rhénan Kevin Schläpfer lui a fait cette proposition.

«Je ne pouvais presque pas dire non. Je n'ai plus envie d'assumer la responsabilité de toute une équipe et je n'ai pas non plus envie d'expliquer les raisons de mes défaites aux journalistes. J'aimerais simplement participer à une nouvelle saison de hockey, apporter mes connaissances, mais aussi avoir plus de tranquillité. Bâle est parfaite pour moi: c'est une belle ville avec un aéroport. Je peux ainsi passer de temps en temps à la maison...», a expliqué le Danois à nos confrères.