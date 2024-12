En Allemagne, Genève-Servette joue un match à... 20'000 euros

Genève-Servette a facilement remporté le match aller de ce quart de finale Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Y aura-t-il une demi-finale à 100% suisse en Champions Hockey League? C'est très possible puisque Genève-Servette et les Zurich Lions sont en position idéale pour se qualifier après le match aller disputé voici deux semaines. Les Grenat se sont imposés 4-0 à domicile contre Bremerhaven, tandis que les champions de Suisse en titre l'ont emporté 3-4 à Berlin. Les deux formations sont dans la même moitié du tableau de cette compétition européenne.

Pour valider son ticket, l'équipe de Jan Cadieux ne doit pas perdre par plus de trois buts dans le nord de l'Allemagne. Une assurance assez grande, mais qui n'est pas une garantie non plus. Pour mémoire, les Pinguins de Bremerhaven avaient battu Skellefteå, finaliste de la dernière Champions Hockey League, 10-1 au score cumulé des deux matches lors des huitièmes de finale. Un brin de méfiance est tout de même souhaitable. Ce d'autant plus que les Allemands n'ont pas abdiqué.

Le week-end dernier, les Allemands ont marqué six buts contre Nuremberg. Offensivement, cette équipe a donc un certain potentiel. La semaine précédente, ils ont battu le leader Ingolstadt sur le score de 4-0. Mais le GSHC paraît tout de même bien parti pour pouvoir défendre encore un peu son titre après avoir brillamment éliminé le Lausanne HC au tour précédent. «Nous en avons marqué six contre Nuremberg, je ne vois donc pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire aussi mardi contre Genève», a d'ailleurs positivé l'attaquant Dominik Uher après le match au micro de «Eishockey News». Vrai. Encore faut-il ne pas en encaisser également six...

Hartikainen ne rejouera pas en 2024

Pour ce déplacement, l'équipe des Vernets s'est déplacée sans trois joueurs: Marco Miranda, Teemu Hartikainen et Luca Hischier. Si le statut du premier nommé est évalué au jour le jour, les deux derniers, eux, sont d'ores et déjà certains de ne pas griffer la glace jusqu'en fin d'année. Le Finlandais devrait toutefois être de retour au jeu le 2 janvier pour la reprise après la pause de fin d'année. Le Valaisan, lui, pourrait également fêter son retour au jeu début janvier après avoir manqué trois mois de compétition.

Contrairement à la version footballistique de la prestigieuse compétition européenne, cette Champions Hockey League ne permet pas à Genève-Servette de faire fortune. Bien au contraire. Sa présence en quarts de finale lui a pour l'heure rapporté 100'000 euros. Une accession au tour suivant rajouterait 20'000 euros au montant. Pas de quoi payer les frais inhérents à la participation. Les deux finalistes se partageront 360'000 euros (240'000 pour le vainqueur et 120'000 pour le perdant). La saison dernière, Genève avait atteint l'équilibre financier en se qualifiant pour la finale et ensuite dégagé un petit bénéfice en s'imposant.