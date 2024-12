Grégory Beaud Journaliste Blick

Julien Sprunger, capitaine

«C'est clair qu'en tant que sportif, t'as envie de gagner. Ce club est là depuis tellement longtemps, il n'avait encore jamais gagné quoi que ce soit. C'est magnifique de pouvoir enfin décrocher quelque chose. Ce n'est pas un championnat, mais c'est quand même une compétition renommée.»

Killian Mottet, attaquant

«Ce sont des moments magiques, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à jouer pour Fribourg il y a 15 ans, je rêvais de gagner un jour quelque chose. Après, il y a des saisons plus compliquées que d'autres, mais là, on y est. Aujourd'hui, je voulais juste donner le 100%, aider l'équipe à gagner et pouvoir fêter ça comme il faut. Quand les supporters m'ont rappelé, ça m'a fait chaud au cœur. C'est pour ça que j'ai fait un peu le fou avec eux. Ces moments-là, ça montre qu'ils sont toujours avec moi, même si ce n'est pas une saison évidente. Mais ce qui vient de se passer, ce sont des souvenirs qu'on garde toute une vie.»

Gerd Zenhäusern, directeur sportif

«C'est un feeling incroyable de pouvoir gagner un tournoi. La Coupe Spengler reste un tournoi mythique. C'est la première fois pour le club, et je suis extrêmement fier des gars. Montrer qu'on peut gagner avec cette équipe-là, c'est important pour la suite. Je suis soulagé que l'équipe ait pu avoir du succès et trouver une nouvelle énergie. On a eu de la chance d'avoir de bons renforts. Des joueurs comme Jakob Lilja ou Linden Vey ont super bien joué ce tournoi, et les prêts en provenance de Langnau, Kloten et Ajoie nous ont bien aidé. Le tournoi nous aide à partir sur de meilleures bases, même si, dès la semaine prochaine, ça recommence à zéro. Ce succès, c'est un petit départ, mais un départ qui montre qu'on peut reconstruire et ressouder le groupe. Si je dois décider, oui, je serais content de revenir en tant que tenant du titre. Mais nous allons devoir décider durant ces prochaines semaines.»

Hubert Waeber, président

«Le premier grand titre pour Gottéron, c'est quelque chose d'inoubliable. On est émus. Jusqu'à la dernière minute, on n'était pas tranquilles. Il faut vraiment attendre la fin avant de fêter pour ne pas se porter la poisse. C'est le premier pas pour le club, et je pense que ça peut aussi donner un boost pour le championnat et la suite. Le directeur sportif, Gerd, souvent critiqué, a pris les bonnes décisions. On n'est pas venus ici pour l'argent, mais pour le team spirit. On a invité toutes les familles et organisé des événements pour eux. C'était une expérience unique, 12 ans après notre dernière participation. Ce soir, on va fêter sans se demander si nous revenons ou pas l'année prochaine. On réfléchira plus tard.»