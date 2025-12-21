Genève-Servette va prêter deux joueurs à Helsinki pour la Coupe Spengler. Derick Brassard, lui, va devoir renoncer à renforcer le Team Canada du côté de Davos.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Genève-Servette se prépare à une période mouvementée alors que la Coupe Spengler approche à grands pas. On a appris ce samedi soir que deux de leurs joueurs, Erik Schneller et Jason Akeson, iront renforcer Helsinki le temps du tournoi.

Le second nommé disputera à Davos ses premiers matches depuis de nombreux mois. Toujours dans l'attente de son passeport, le Canadien n'est pas autorisé à évoluer en National League en tant que joueur à croix blanche. Et comme Genève-Servette ne veut pas «griller» une licence étrangère pour lui, il est contraint de patienter.

Derick Brassard, lui, ne sera pas à Davos. Ou du moins pas pour jouer les rencontres du tournoi rhétique. Le vétéran, tout juste débarqué à Genève, s'est blessé vendredi soir lors de son premier match avec le GSHC. Il nous avait confié en amont son désir de jouer pour le Team Canada lors de la Coupe Spengler. Il ne pourra hélas pas porter le maillot à la feuille d'érable.

Touché au bas du corps contre Langnau, il manquera le match de mardi contre Lausanne et ne sera pas en mesure de chausser les patins avant la fin de l'année. En revanche, une petite lueur d’espoir concerne l’attaquant finlandais Sakari Manninen, blessé depuis deux matches. Il pourrait faire son retour mardi lors du derby lémanique, même si rien n'est encore sûr pour le moment.