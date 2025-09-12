Courageux comme toujours, le HC Ajoie n'a pas baissé les yeux devant le champion de Suisse. Les ZSC Lions ont eu besoin de leurs stars Denis Malgin, Mikko Lehtonen et Sven Andrighetto pour faire craquer les Vouivres (0-4).

Kevin Bozon et Ajoie ont dû s'avouer vaincus face à Zurich, mais ont perdu avec dignité, comme toujours. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une clameur, celle qui vient du coeur, a accueilli les joueurs et le staff du HC Ajoie, pour le retour sur la glace de cette équipe qui fait vibrer tout un peuple, celui de cette épatante région jurassienne qui tient tête aux puissants clubs des villes dans cette National League si élitiste. Oui, le HCA et ses supporters font du bien au hockey suisse en prouvant que le palet glisse aussi loin des centres urbains, dans cette Suisse horriblement nommée périphérique, mais qui, dans les faits, est au centre de la passion pour ce jeu.

Alors non, cinq mois après avoir sauvé sa peau face à Viège, Ajoie n'a pas battu Zurich ce vendredi à Voyeboeuf. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de mettre des grandes claques dans la gueule de ces Lions, mais ceux-ci, hautains juste comme il le faut, ont encaissé les chiquenaudes et mordu juste assez pour ne pas se faire mal, mais suffisamment pour rappeler aux Vouivres que si les deux équipes jouent dans le même championnat, leur réalité n'est pas tout à fait la même.

Denis Malgin devant le but, ça claque

Après avoir honoré d'un rugissement et de multiples applaudissements Philipp-Michael Devos, auteur à Genève mardi de son 769e point avec le HCA, ce qui fait de lui le meilleur compteur de l’histoire du club devant la légende Steven Barras, le kop ajoulot n'a pu que constater la classe de Denis Malgin, auteur de l'ouverture du score avec un sang-froid impressionnant, mais habituel pour lui, face à Damiano Ciaccio (8e, 0-1). Les Jurassiens n'ont cependant pas l'habitude de mettre les oreilles en bas, même après un coup sur le casque, et sont repartis de plus belle à l'assaut des Lions.

Philip-Michael Devos a reçu un cadeau de la part de Kimmo Bellmann, Chief Operating Officer du HC Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Comme un symbole, le capitaine Jannik Fischer a sonné la charge, envoyant un missile à la 19e en direction de Simon Hrubec, lequel a réussi l'arrêt... mais en a perdu sa canne au passage, preuve de la violence de l'impact! Il restait une minute dans ce premier tiers et voilà le champion de Suisse qui tremblait des patins, d'autant que Will Riedi prenait une pénalité dans la foulée, laquelle offrait à Ajoie une supériorité numérique en tout début de deuxième période. Zurich en panique!

Mikko Lehtonen, profession artiste sur patins

Hélas, la bravoure ne fait pas tout, et la qualité individuelle des visiteurs a fini par faire la différence, une passe magique de l'artiste Mikko Lehtonen trouvant le meilleur joueur du championnat, un certain Sven Andrighetto, face à la cage vide (23e, 0-2). Du travail de professionnel et quelque part, une sorte d'hommage à Ajoie, puisqu'il a fallu que Zurich dégaine sa ligne de parade pour faire mettre un genou à terre à ces Vouivres qui, en jouant ainsi, prendront sans doute beaucoup de points sur leur glace cette saison.

Damiano Ciaccio a réussi plus de trente arrêts ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Avec deux buts d'avance pour les Lions à la mi-match, la victoire était acquise et les deux nouvelles réussites de Rudolfs Balcers (31e sur penalty 0-3 et 36e 0-4) n'étaient là que pour l'anecdote. 0-4 après deux tiers, l'affaire était pliée.

Valentin Pilet fait compter ses dents à Derek Grant

Le dernier tiers aurait pu être anecdotique, mais il a prouvé, si besoin était, qu'Ajoie ne lâcherait rien et le costaud Valentin Pilet a offert un moment de joie à ses supporters en étalant Derek Grant devant le kop jurassien après une bagarre à la régulière. Les Canadiens peuvent être solides sur leurs appuis, mais Derek Grant s'est retrouvé la face contre la glace ajoulote ce vendredi pour avoir oublié un vieil adage disant que qui se frotte à un Nord-Vaudois a beaucoup de chances de ressortir perdant de l'échange.

Le kop ajoulot acclame son héros nord-vaudois

L'ancien joueur des Anaheim Ducks, a ainsi pu (dû) rentrer aux vestiaires prématurément pour vérifier devant un miroir si l'intégralité de sa dentition restante, déjà aléatoire avant de rencontrer Valentin Pilet, était bien en place, ce qui restait à prouver à l'heure où ces lignes était écrite. Fou de joie, le kop scandait le nom de son héros alors que celui-ci se dirigeait lui aussi vers les vestiaires y purger une pénalité de match aussi jouissive que méritée. Le score, contrairement à Derek Grant, n'allait lui plus bouger. 0-4, résultat final.

Les Vouivres se déplacent à Davos dimanche

Les Ajoulots se déplacent dimanche dans les Grisons pour y défier le HC Davos, lequel compte six points après deux rencontres. Un choc des extrêmes, déjà. Et de loin pas la certitude pour Pierre-Edouard Bellemare et ses coéquipiers de prendre leur premier point de la saison, sans même oser écrire cette expression au pluriel. Mais qui sait, au fond? Avec ce coeur et ce mental à toute épreuve, rien n'est impossible aux Vouivres. Le passé l'a déjà prouvé à maintes reprises.