Fribourg s'incline à Berne et doit encore patienter

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après le braquage de jeudi et la victoire des Dragons contre le cours du jeu, ce sont les Bernois qui ont pris le meilleur départ. Lors d'une situation à 4 contre 4 mal négociée, Benjamin Baumgartner a ouvert la marque (10e, 1-0). Peu après, alors que Fribourg était en supériorité numérique, Waltteri Merelä a pu se présenter seul face à Reto Berra, mais le gardien zurichois a tenu bon.

Sans que ce soit franchement mérité, les visiteurs ont pu égaliser à la suite d'un gigantesque cafouillage devant Philip Wüthrich. Le gardien, qui faisait son retour après avoir été remplacé par Adam Reideborn, a repoussé deux tentatives adverses avant de s'avouer vaincu sur un tir de Linden Vey. Le Canadien n'avait plus marqué depuis douze matches et n'avait pas encore de point lors de cette série de quarts de finale.

La seconde période s'est quasi exclusivement déroulée autour du but de Reto Berra. La machine bernoise a sans cesse mis la pression sur l'arrière-garde des Dragons sans pour autant tirer énormément sur le but fribourgeois comme en atteste la statistique de tirs cadrés (6-5) lors de ce tiers-temps intermédiaire. Mais au plus fort de la domination du SCB, c'est Marcus Sörensen qui est sorti de nulle part pour se présenter seul face au but des Ours. Et le Suédois n'a pas manqué l'occasion de tromper Philip Wüthrich (39e, 1-2). À cet instant, on était en droit de se demander si les hommes de Lars Leuenberger allaient refaire le coup de jeudi.

Lors de l'ultime période, Berne n'a pas tardé à réagir. C'est Miro Aaltonen qui a remis les Ours sur les rails en reprenant victorieusement un rebond accordé par Reto Berra (41e, 2-2). Aux 52e et 53e minutes, Benjamin Baumgartner et Lukas Klok ont créé le danger devant le but fribourgeois. Mais les deux joueurs du SCB ne sont pas parvenus à marquer. C'est finalement lors de la prolongation que la rencontre s'est jouée, comme lors des deux premières rencontres dans la capitale. Et Joel Vermin a bien cru donner la victoire à son équipe à la 69e minute. Mais Reto Berra a réalisé un miracle.

Comme lors de l'Acte III, ce sont les Ours qui se sont imposés. En début de semaine, c'est Lukas Klok qui avait été le héros pour les pensionnaires de la PostFiance Arena. Cette fois-ci, c'est Waltteri Merelä qui a permis au SCB de rester en vie dans cette série. Plus tôt dans cette prolongation, le Finlandais avait été séché par Julien Sprunger. Une action qui pourrait d'ailleurs avoir des conséquences pour le capitaine des Dragons.

Les Fribourgeois accueilleront Berne lundi (20h00) pour tenter de concrétiser leur deuxième «balle de match».