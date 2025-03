Tout est à refaire pour Ajoie face à Lugano

Le HC Ajoie voit Lugano revenir à 2-2 dans le play-out après avoir pourtant mené 2-0. Les Jurassiens se sont inclinés lors de la prolongation de l'acte IV sur un but de Calvin Thürkauf.

Luca Fazzini (casque jaune) a ouvert la marque pour Lugano Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le coup d'envoi de ce quatrième acte, on était en droit de se demander comment Ajoie allait réagir après sa cruelle défaite de mercredi. Alors que les Ajoulots étaient à une minute de mener 3-0, ils se sont finalement inclinés pour voir les Luganais revenir à 2-1 dans cette série. Mais ce sont les joueurs locaux qui se sont créé la première occasion dès la 7e minute de jeu par Jonathan Hazen. Mais Adam Huska a tenu bon. Sur le power-play qui a suivi, Pierre-Edouard Bellemare est passé proche de l'ouverture du score.

Même s'il n'a pas marqué, le Français a tout de même rassuré par sa présence. Séché par un coup de coude de Jiri Sekac non-sanctionné mercredi, le No 41 du HCA n'avait pas été en mesure de terminer la rencontre. Ce vendredi, il était fièdle au poste. Ouf.

Si l'équipe locale a pu se créer les deux premières occasions, ce sont les Luganais qui ont pu ouvrir la marque par Luca Fazzini. Un but que le Top scorer a fêté en allumant les fans locaux. Guère malin, mais de bonne guerre. Le chasseur de but était par contre sur le banc des pénalités lorsque le HCA a pu égaliser par Pierre-Edouard Bellemare (18e, 1-1). Hélas les hommes de Greg Ireland ont capitulé une seconde fois peu avant la première pause. Un but de Mark Arcobello que Luca Fazzini avait à nouveau envie de fêter avec les supporters du HCA. Étrange.

Peu avant la mi-match, les Jurassiens sont revenus au score en toute fin de supériorité numérique. Sur un tir de Kevin Fey, Adam Rundqvist a trompé à son tour le gardien luganais. Mais comme après le 1-1, le HCA n'est pas parvenu à préserver cette égalité très longtemps puisque Radim Zohorna a pu immédiatement redonner une longueur d'avance aux Tessinois dès la 30e minute (2-3) sur un rebond malencontreux devant la cage jurassienne. En toute fin de période, Benjamin Conz a préservé le suspense en réalisant deux gros arrêts sur Daniel Carr.

Lors de l'ultime période, Ajoie a rapidement bénéficié d'une supériorité numérique mais n'a pas su la mettre à profit. Sur une nouvelle période de 5 contre 4 pour le HCA, c'est... Lugano qui s'est créé la meilleure occasion par Calvin Thürkauf (50e). Mais le capitaine de la galère luganaise n'est pas parvenu à tromper Benjamin Conz. À la 51e, c'est TJ Brennan et Oula Palve qui ont forcé Adam Huska à effectuer de gros arrêts. Quelques secondes plus tard, le premier nommé a trouvé le chemin des filets d'un tir de la ligne bleue (51e, 3-3). Un but qui a eu le don de mettre le feu dans la patinoire d'Ajoie, si bien que Lugano a été contraint de prendre un temps mort pour reprendre ses esprits.

C'est finalement lors de la prolongation que cette rencontre s'est à nouveau jouée. Comme lors de l'Acte II. Mirco Müller s'est créé la première grosse occasion de cette période supplémentaire dès la 3e minute. Mais Benjamin Conz a été parfait en la circonstance pour bloquer la rondelle sans laisser le moindre rebond. Le but de la victoire est venu de la crosse de Calvin Thürkauf (66e).

Tout est donc à refaire pour un HCA qui ne semble pas démoralisé sur ce que l'on voit dans le jeu. Mais ce vendredi, Lugano a donc repris l'avantage de la glace à son adversaire. L'équipe de Greg Ireland devra trouver un moyen de s'imposer au Tessin. Première des deux opportunités: dimanche (20h00).