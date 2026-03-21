Fribourg Gottéron s'est pris une veste à domicile pour son premier match des play-off face à Rapperswil. L'occasion de voir ce que cette équipe a dans le ventre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait cinq jours que les différentes équipes ont permis à leurs joueurs de s'exprimer dans le cadre de media days durant lesquels tout le monde est positif. L'état d'esprit est excellent. Tout le monde est en santé (ou presque) et l'on n'attend plus que le premier puck soit lâché pour, c'est certain, donner le maximum pour aller au bout.

Au début de ma carrière, un ancien collègue - et mentor - m'a dit qu'une saison ne commençait jamais avant qu'une équipe n'ait perdu son premier match. Sous-entendu, au milieu de l'été tout le monde vise le titre et a réalisé la meilleure préparation de son histoire. Il vaut donc mieux attendre les premières zones de turbulences pour voir si l'avion a une chance d'atteindre sa destination.

Cette année, je vais reprendre cette maxime et l'adapter quelque peu à la sauce play-off. J'ai pour habitude qu'une série ne commence pas avant qu'une équipe n'ait gagné un match à l'extérieur. C'est désormais chose faite entre Dragons et Saint-Gallois.

Alors oui, Fribourg Gottéron avait également des discours positifs ces derniers jours et avait des arguments pour les tenir. Mais ce vendredi soir, Fribourg Gottéron s'est pris un sérieux coup de semonce de la part de Rapperswil. En une soirée, les Saint-Gallois ont douché l'optimisme des Dragons.

Les hommes de Roger Rönnberg, candidats proclamés au titre par leur propres supporters (surtout), sont désormais menés 0-1 dans cette série de quart de finale face à l'équipe de Johan Lundskog.

C'est facile de dire que le groupe vit bien et que personne n'a jamais été aussi heureux de vivre ensemble qu'entre la fin de la saison régulière et le début des play-off. C'est autrement plus complexe lorsque l'on vient de perdre l'avantage de la glace.

Ce n'est pas lors du media day que l'on juge un vestiaire et ses individualités. C'est lorsqu'il faut aller reprendre l'avantage de la glace à Rapperswil. Et, si possible, ce dimanche soir sur les bords du Lac de Zurich. Sinon, tout ne sera que bla-bla.

Et ils en ont plus que les moyens sur ce qu'ils ont montré depuis septembre. Car oui, je crois sincèrement que ce groupe a les moyens de ses ambitions. Aux Dragons de passer des paroles aux actes.