Et si tout n'était déjà pas écrit? Et si Julien Sprunger ne devait pas terminer sa carrière en remportant un titre de champion suisse? Nos journalistes en débattent pour la dernière fois dans cette finale.

Grégory Beaud et Stephan Roth

Stephan Roth: «Il n'y a qu'un seul Reto von Arx»

«'L'histoire donne une dose d'espoir aux Fribourgeois', est le titre d'un des articles que tu as rédigés. Félicitations, voilà comment on peut déformer les faits historiques. Tu fais bien sûr référence au fait que, sur douze rencontres, l'équipe visiteuse s'est imposée à sept reprises lors de la Finalissima. C'est vrai, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec Davos et Fribourg, d'autant plus que l'équipe à domicile s'est imposée à trois reprises récemment: en 2024 Zurich (contre Lausanne), en 2023 Genève (contre Bienne) et en 2022 Zoug (contre Zurich).

Le HCD a disputé deux fois un match décisif pour le titre. Tu sais bien que cela s’est soldé par le titre pour l’équipe d’Arno Del Curto. C’était en 2007 et 2009, pour que ce soit dit, avant que tu ne te remettes à fabuler sur des titres «Holzstock». Gottéron, en revanche, n’a participé qu’une seule fois à une finalissima et s’est fait humilier 1-4 à domicile par le CP Berne en 1992.

Mais je dois avouer que l’histoire ne me rassure pas. Après que tout s’est déroulé mardi exactement comme tu l’avais prédit – Keyser Söze et Julien Sprunger te saluent –, on peut en effet difficilement échapper au sentiment qu’il existe un scénario mystique pour cette finale, avec une fin hollywoodienne pour Sprunger. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le sport. Et il n’y a que Reto von Arx qui a pu terminer sa carrière au HCD en 2015 en marquant le but du titre. Assez de hokuspokus.»

Grégory Beaud: «Avoue-le, tu n'as jamais été tranquille»

«Tu appelles cela du hokuspokus, mais j’y vois un progrès: il y a quelques jours, tu balayais toute idée d’un scénario écrit d’avance comme une lubie. Te voilà désormais à parler toi-même d’un «script mystique». Bienvenue dans la salle des scénaristes, cela fait deux semaines que je t’y attendais.

Avoue-le, tu n’as jamais été tranquille, mais tu as tenté de jouer ton rôle en ne lisant pas le scénario jusqu’à la dernière page. Cela t’aurait évité bien des déconvenues, surtout au moment où Davos menait 3-2.

J’avoue trouver ton dernier texte assez ironique. Tu fais semblant de rejeter les mythes, tout en admettant toi-même ressentir ce «script mystique». Si tout cela n’existe pas, oseras-tu reprendre ton collier dragon pour le match de jeudi soir? Ou as-tu peur de provoquer le destin?

Il va d’ailleurs falloir gentiment arrêter de parler d’Arno Del Curto. Sinon dans 50 ans, ce sera encore un argument pour les détracteurs, exactement comme les «Holzstockmeister». À ce propos, je suis assez satisfait de t’avoir marqué avec cette formule pour que tu me la ressortes aujourd’hui.

Au lieu des cannes en bois, parlons plutôt de la future gueule de bois grisonne — celle de vendredi, quand les Davosiens découvriront que le plus grand tour de magie réalisé par le script fut de les convaincre, par ta faute, qu’il n’existait pas. (Tu as vu The Usual Suspects depuis l’autre jour?)»