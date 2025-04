Zurich mène 2-0 dans la finale de National League face à Lausanen. Nos journalistes romands et alémaniques débattent à nouveau après cet acte II et parlent de l'état d'esprit des Zurichois.

Vinzenz Rohrer (à dr.) et Sven Andrighetto connaissent un bon début de finale. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Encore heureux que Zurich mène 0-2 dans cette série»»

«122 minutes de jeu et un constat: Lausanne est à des kilomètres de Zurich depuis le début de cette finale. Mais tu sais ce qui me rassure presque? Le LHC est également bien loin de son niveau habituel et de ce qu’il a été capable d’accomplir depuis le début de cette saison. Donc oui les ZSC Lions mènent 2-0 et encore heureux que ce soit le cas vu les piètres prestations lausannoises jusqu’à présent.

Et si Lausanne n’augmente pas le niveau rapidement, on n’aura pas besoin de faire sept débats comme la saison dernière. Pour le moment, je n’arrive pas à savoir qui sont les leaders de Lausanne. Pourtant, ils existent. Tim Bozon était de retour et pourrait en être un. J’adorerais voir Michael Raffl revenir. Je parie que certains joueurs de Zurich font encore des cauchemars en pensant à ce qu’il a fait lors de la dernière finale.

Il y a deux façons de voir ce score de 0-2. Soit on se dit que Lausanne doit gagner quatre fois contre Zurich en cinq matches, soit que le LHC n’a finalement qu’une victoire à aller chercher à Zurich. L’une des deux taches paraît impossible et l’autre réaliste. Tu choisis laquelle?»

Stephan Roth: «Tu veux juste endormir les Zurichois»

«Tu as évidemment raison de dire que Lausanne a encore assez de temps pour réaliser le «rebreak». Après que l’ex-maestro du tennis et icône publicitaire Roger Federer a assisté en personne jeudi au deuxième succès du ZSC dans le stade, ce terme me semble approprié. Mais pour cela, il faut déjà que l’équipe de Geoff Ward ne perde pas une deuxième fois à domicile, comme ce fut le cas en demi-finale contre Fribourg.

Entre les lignes, j’entends déjà une forme de résignation chez toi. Mais je vois bien ce que tu essaies de faire: tu veux juste endormir les Zurichois et espérer que l’arrogance s’installe dans le camp du champion et vainqueur de la Champions Hockey League. On aurait pu y croire après le premier match. Mais à Zurich, le souvenir de la série d’il y a un an reste encore bien présent. À l'époque, Lausanne a gagné énormément de respect.

Personne ne devrait devenir arrogant. Mais je suis curieux de voir si les Lions parviendront une nouvelle fois, comme lors de leurs deux derniers matchs à l’extérieur, à débarquer à Lausanne avec cette mentalité «Fertig Scheissdreck» – «Ça suffit, les conneries» – selon les mots de l’attaquant Willy Riedi, excellent depuis le début des séries, avant la victoire décisive en demi-finale à Davos.»