Zurich a déjà pris un bel avantage sur Lausanne lors de la finale de National League. Nos journalistes romands et alémaniques débattent à nouveau après cet acte I. Ils parlent de l'importance du meilleur joueur et du coach.

Denis Malgin a joué un grand rôle dans l'acte I de la finale. Photo: Getty Images

Grégory Beaud et Stephan Roth

Stephan Roth: «Denis Malgin est le meilleur joueur que Lausanne ait jamais eu»

«Qui est le meilleur joueur que le Lausanne HC ait jamais eu? Sous le toit de la Vaudoise aréna, j'ai vu les maillots de Gérard Dubi, Claude Friedrich, Beat Kindler, Cristobal Huet et Florian Conz, ce qui est un beau geste. Et autrefois, la star de la NHL Martin St-Louis a joué à Lausanne durant le lock-out. L'actuel entraîneur des Canadiens de Montréal a toutefois été une déception lors de son passage en Suisse en 2004/05, si ma mémoire ne me joue pas des tours. L'un de mes favoris a toujours été un autre petit Canadien: Claude Verret, décédé trop tôt il y a un mois à l'âge de 62 ans.

Mais le meilleur? Mardi, il a joué un grand rôle dans le premier acte de la finale. Tu te rends bien compte que je ne parle pas d'un joueur actuel de Lausanne, mais de Denis Malgin. Il est bien possible que Lausanne ne compte plus jamais un joueur aussi talentueux dans ses rangs.

Denis Malgin n'a joué en 2020/21 qu'à Lausanne, car il n'y avait alors plus de place dans l'effectif des Zurich Lions pour le joueur de retour de NHL. Même avec Denis Malgin, qui a été blessé entre-temps après une mise en échec de Christian Marti, les Vaudois ont perdu la série de quarts de finale contre Zurich. Comment espèrent-ils battre les Lions si le meilleur joueur qui ait jamais porté le maillot de Lausanne joue chez l'adversaire?»

Grégory Beaud: «Geoff Ward rend tout le monde meilleur»

«Ton constat est juste. C'est un fait et je ne vais pas essayer d'argumenter. Je perdrais. Il y a un point sur lequel Lausanne fait par contre largement mieux que rivaliser avec Zurich: le coach. Geoff Ward est un tacticien hors-pair capable de mettre en place un système et, surtout, de le faire appliquer.

Je n'ai jamais entendu autant de louanges sur un technicien depuis que je couvre ce sport et cela fait bientôt 20 ans. Je ne pense pas à des phrases bateau lues sur les réseaux sociaux des clubs. Non, je parle de l'admiration spontanément admise par toute l'équipe et d'anciens joueurs du coach vainqueur d'une Coupe Stanley.

L'équipe joue pour le Lausanne HC, mais elle joue surtout pour Geoff Ward. Il croit dans les vertus de son collectif et je dois bien avouer que j'y crois aussi. Individuellement, il y a peu de Lausannois qui peuvent prétendre avoir une place assurée à Zurich (Riat, Glauser, Frick?). Mais le gars derrière le banc va toujours parvenir à tirer 110% de chaque individualité. Et tout ceci mis bout à bout peur faire une sacrée différence. Cela a d'ailleurs failli passer l'année dernière malgré la présence de Denis Malgin durant six matches.»