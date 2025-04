Avec sa deuxième finale, le LHC est-il mûr pour le titre?

Pour la deuxième année consécutive, Lausanne et Zurich se retrouvent en finale. Et, également pour la deuxième fois de rang, nos journalistes Grégory Beaud et Stephan Roth se prêtent à un débat par-dessus le Röstigraben avant chaque match.

Le Lausanne HC va disputer une deuxième finale de rang. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Zurich a donné les clés à Lausanne»

En 2019, Zoug s’est incliné la finale face à une équipe expérimentée, Berne. Une série perdue, mais surtout un acte fondateur. Après le Covid, le EVZ a gagné deux titres grâce à l’expérience acquise lors de ce crève-cœur bernois. Ce second sacre avait été remporté face à Genève. Deux ans plus tard, le GSHC remportait le titre.

Tu vois où je veux en venir. Il est très difficile de remporter la finale des play-off à sa première apparition à ce stade de la compétition. Et Zurich, qui n’avait plus remporté le moindre trophée depuis 2018 est bien placé pour savoir à quel point c’est un défi. L’an dernier, les Lions de la Swiss Life Arena ont donné les clés à ceux de la Vaudoise aréna. Ils leur ont montré, au soir de l’acte VII de la finale, comment devenir champion et tout ce qu’il fallait entreprendre pour y parvenir.

Par ailleurs, tu seras peut-être surpris si tu as moins suivi la saison des Vaudois que moi. Leur jeu est largement moins unidimensionnel que la saison dernière: moins rugueux, mais plus rapide. Aujourd’hui, Geoff Ward, le coach du LHC, a une ambition. Battre Zurich sur son terrain. Et avec l’avantage de la glace qui plus est. Une année pour apprendre et une année pour gagner. C’est le plan échafaudé sur les bords du Léman par l’architecte John Fust. Et je dois bien t’avouer que je trouve que ses dessins séduisants.

Stephan Roth: «Le LHC aurait eu la tâche plus facile contre Fribourg»

C'est une thèse intéressante, Greg: on apprend à gagner en perdant une finale. Mais regardons ces années où les perdants de finales se sont transformés en champions. Qu'est-ce que le titre de Zoug en 2021 et celui de Genève en 2023 ont également en commun? Et qu'est-ce qui les différencie de Lausanne en 2025? Pour la deuxième fois en finale, l'EVZ et Genève n'ont pas eu affaire à un champion, mais à un adversaire qui ne savait pas comment gagner une finale.

Zoug a joué contre les Aigles – qui n'avaient jamais été champions jusque-là. Deux ans plus tard, le GSHC a affronté Bienne. Les Seelandais n'ont jamais été champions de l'ère des play-off, leur dernier titre remontant à 42 longues années. En 2021 et 2023, le titre devait donc nécessairement revenir à une équipe qui n'avait pas la victoire dans le sang – Zoug n'avait plus été champion depuis 23 ans.

Les chances des Vaudois de devenir champions pour la première fois seraient nettement plus élevées s'ils rencontraient par exemple Fribourg (jamais champion) en finale. Mais ils auront affaire au tenant du titre (en plus de la Champions Hockey League). De plus, Lausanne ne s'est pas amélioré par rapport à l'année dernière, alors que les Zurichois se sont libérés de la pression des années sans titre.