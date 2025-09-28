DE
De retour de NHL
Un renfort inattendu, mais bienvenu, pour les Zurich Lions

Vinzenz Rohrer est de retour chez les Zurich Lions, a annoncé le double champion de Suisse en titre dimanche matin. L'international autrichien à licence suisse a déjà atterri à Zurich.
Vinzenz Rohrer (à gauche) est de retour à Zurich
Photo: TIL BUERGY
ATS Agence télégraphique suisse

L'attaquant de 21 ans a donc quitté le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal en NHL. L'organisation québécoise ne tarit pas d'éloges à son sujet, souligne le communiqué du «Z», mais aimerait lui donner plus de temps pour se développer.

«Dommage pour Vini que cela n'ait pas encore fonctionné - une excellente nouvelle pour les Zurich Lions», se réjouit le club zurichois, qui n'a gagné que quatre de ses neuf premiers matches et reste sur quatre défaites consécutives en National League.

Vinzenz Rohrer, qui avait été choisi en 75e position (3e tour) par Montréal lors de la draft 2022, espère franchir un nouveau palier cette saison avec le «Z». Il avait réussi 23 points lors de l'exercice 2023/24 puis 32 la saison passée.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
9
22
25
2
Lausanne HC
Lausanne HC
8
21
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
10
18
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
9
8
18
5
EV Zoug
EV Zoug
9
3
17
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
-6
17
7
ZSC Lions
ZSC Lions
9
4
14
8
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-3
12
9
SCL Tigers
SCL Tigers
9
-8
11
10
SC Berne
SC Berne
7
-3
8
11
EHC Bienne
EHC Bienne
8
-7
8
12
HC Lugano
HC Lugano
9
-8
8
13
HC Ajoie
HC Ajoie
9
-17
5
14
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-16
4
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
