Aux tirs aux buts, Rapperswil enfonce Bienne

Tout est plus compliqué pour le HC Bienne depuis quelque temps. Face à Rapperswil et aux tirs aux buts, les Seelandais ont connu leur septième défaite sur les neuf derniers matches. De son côté, Davos est également en manque de résultat.

Tyler Moy a offert la victoire à Rapperswil aux tirs aux buts. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Bienne - Rapperswil 2-3 tab

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Le HC Bienne n'a pas encore connu les joies de la victoire en 2025. Battu jeudi en terres genevoises, les Seelandais se sont inclinés devant leur public face à Rapperswil, après tirs aux buts. Tout avait pourtant bien commencé pour eux puisque Toni Rajala avait ouvert le score (5e). Mais dans les dernières secondes du premier tiers, les Saint-Gallois ont réduit la marque (Strömwall, 20e).

Ce même Malte Strömwall qui, apparemment, aimait bien annihiler les réussites biennoises. Après un nouveau but de Yanick Sablatnig (36e), le Suédois a inscrit son deuxième but de la soirée (42e). Aux tirs aux buts, ce n'est pas lui mais Tyler Moy qui a offert la victoire aux visiteurs. Celle-ci permet à Rapperswil de décrocher son cinquième succès en six matches. À l'inverse, Bienne a connu leur septième défaite sur leurs neuf dernières sorties.

Langnau - Genève 3-0

2:05 Langnau - Genève: Malgré un bon Antti Raanta, le GSHC est défait

La deuxième sans Jan Cadieux ne s'est pas autant bien déroulée que la première pour le GSHC. Vainqueurs jeudi contre Bienne (6-4), les Aigles ont subi la loi de Langnau ce samedi soir à l'Ilfis. Avec un score nul et vierge après deux tiers, c'est dans la dernière période que les Tigres ont fait la différence. Grâce, surtout, à l'indiscipline genevoise. Les deux premiers buts de la soirée ont été inscrits à 5 contre 4, grâce à Julian Schmutz (44e) et Aleksi Saarela (49e). Harri Pesonen a finalement scellé le score dans la cage, à la toute dernière seconde du match.

Genève aura l'occasion de se rattraper dès ce dimanche. Les Aigles reçoivent en effet les Emmentalois à 15h45 aux Vernets. Une belle occasion de prendre leur revanche.

Kloten - Berne 4-5

4:59 Kloten - Berne: Berne remporte le chassé-croisé

Du côté de la Swiss Arena, Aviateurs et Ours ont longtemps réalisé un véritable chassé-croisé. Si dans les cinq premières minutes, Kloten était parvenu à prendre deux longueurs d'avance, Berne a pu recoller quelques instants plus tard. Les hommes de Lauri Marjamäki ont ensuite cru avoir fait le plus dur, en prenant une longueur d'avance au milieu de la seconde période, lorsque Niko Ojamäki a inscrit le 4-3 en infériorité numérique.

Mais dans le troisième tiers, Berne a retourné la rencontre. L'ancien de Kloten Marc Marchon a d'abord égalisé (51e) avant que le Neuchâtelois Romain Loeffel offre la victoire à son équipe (55e). Avec ce succès, les hommes de la capitale confortent leur place sur le podium de National League.

Zoug - Davos 4-1

4:03 Zoug - Davos: Davos n'avance plus et s'incline à Zoug

Le HC Davos n'y arrive plus. Leader il y a encore peu, les Grisons ont encaissé en Suisse centrale leur sixième revers de rang en National League. La différence s'est faite dans le premier tiers. À la sirène, l'EV Zoug menait déjà 3-0, grâce entre autres à deux buts en l'espace de 38 secondes en tout début de match (3e). Le HCD a bien tenté de revenir dans la partie, en vain. Malgré la réduction du score d'Enzo Corvi (25e), les Taureaux ont bel et bien terminé la partie avec trois longueurs d'avance, grâce au 4-1 de Gabriel Carlsson (33e).