DE
FR

Toujours pas de point
Ajoie giflé aux Grisons

Ajoie continue son zéro pointé en National League. Les Jurassiens se sont inclinés dimanche à Davos 6-0 pour leur troisième match de la saison.
Publié: 18:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Partager
Écouter
Filip Zadina (à gauche) a pris le dessus sur Philip-Michael Devos (à droite).
Photo: keystone-sda.ch

Davos - Ajoie : 6-0

Ajoie sèchement battu dans les Grisons
3:44
Davos-Ajoie:Ajoie sèchement battu dans les Grisons

Même si le calendrier ne leur était pas favorable avec deux déplacements compliqués (Genève et Davos) et la réception de Zurich, les supporters ajoulots imaginaient certainement un départ un peu moins négatif.

Car après avoir inscrit trois buts à Genève, les Jurassiens sont restés muets face à Zurich. Dans les montagnes grisonnes, les joueurs de Greg Ireland ont subi la loi d'une équipe qui en est à trois succès en autant de parties. Enzo Corvi s'est signalé par un doublé face au jeune portier Noah Patenaude.

Les Davosiens ont fait passer le score de 3-0 à 6-0 en 200 secondes. Le gardien Luca Hollenstein a pu fêter un blanchissage.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
3
12
9
2
ZSC Lions
ZSC Lions
3
9
9
3
EV Zoug
EV Zoug
3
3
7
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
3
7
5
Lausanne HC
Lausanne HC
3
4
6
6
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
1
5
8
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-2
5
9
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
-3
3
10
EHC Kloten
EHC Kloten
3
-1
3
11
SC Berne
SC Berne
3
-3
2
12
HC Lugano
HC Lugano
3
-6
1
13
EHC Bienne
EHC Bienne
3
-8
0
14
HC Ajoie
HC Ajoie
3
-12
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus