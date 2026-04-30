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Pas de surprise pour Fribourg
Davos tente un coup de poker pour l'acte VII

L'acte VII de la finale entre Davos et Fribourg Gottéron se jouera avec une grande surprise au niveau des compositions pour le HCD. Les Grisons joueront en effet avec le Canadien Brendan Lemieux!
Publié: 18:33 heures
Photo: Pius Koller
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Davos et Fribourg Gottéron se battront dès 20h ce jeudi (en direct sur Blick) pour savoir qui sera champion. Pour cette rencontre décisive, Josh Holden a réservé une très grosse surprise. Le coach des Grisons a en effet décidé de titulariser Brendan Lemieux en attaque, à la place du Canadien Adam Tambellini. Ce dernier a disputé les trois derniers matches et va donc regarder cette «Finalissima» depuis les tribunes.

Le reste de la composition grisonne ne réserve pas d'autre surprise. Ainsi Sandro Aeschlimann est évidemment titularisé devant le filet. Blessé depuis les demi-finales, Michael Fora n'est toujours pas de retour. Il avait tenté de jouer un match, mais avait dû jeter l'éponge après quelques minutes seulement.

Côté fribourgeois, Roger Rönnberg fait confiance à l'équipe en place depuis quelques matches. Patrik Nemeth, qui a dû faire face à quelques pépins de santé, sera sur la glace avec l'autre étranger, Michael Kapla. Les lignes offensives sont en tout point similaires à celles des dernières rencontres.

Ce jeudi soir, le HCD et Fribourg Gottéron disputeront une rencontre décisive pour le titre national. La partie sera à suivre en direct sur Blick dès 19h50.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
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Barrages de relégation
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