L'acte VII de la finale entre Davos et Fribourg Gottéron se jouera avec une grande surprise au niveau des compositions pour le HCD. Les Grisons joueront en effet avec le Canadien Brendan Lemieux!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Davos et Fribourg Gottéron se battront dès 20h ce jeudi (en direct sur Blick) pour savoir qui sera champion. Pour cette rencontre décisive, Josh Holden a réservé une très grosse surprise. Le coach des Grisons a en effet décidé de titulariser Brendan Lemieux en attaque, à la place du Canadien Adam Tambellini. Ce dernier a disputé les trois derniers matches et va donc regarder cette «Finalissima» depuis les tribunes.

Le reste de la composition grisonne ne réserve pas d'autre surprise. Ainsi Sandro Aeschlimann est évidemment titularisé devant le filet. Blessé depuis les demi-finales, Michael Fora n'est toujours pas de retour. Il avait tenté de jouer un match, mais avait dû jeter l'éponge après quelques minutes seulement.

Côté fribourgeois, Roger Rönnberg fait confiance à l'équipe en place depuis quelques matches. Patrik Nemeth, qui a dû faire face à quelques pépins de santé, sera sur la glace avec l'autre étranger, Michael Kapla. Les lignes offensives sont en tout point similaires à celles des dernières rencontres.

Ce jeudi soir, le HCD et Fribourg Gottéron disputeront une rencontre décisive pour le titre national. La partie sera à suivre en direct sur Blick dès 19h50.