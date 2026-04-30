Davos et Fribourg Gottéron se battront dès 20h ce jeudi (en direct sur Blick) pour savoir qui sera champion. Pour cette rencontre décisive, Josh Holden a réservé une très grosse surprise. Le coach des Grisons a en effet décidé de titulariser Brendan Lemieux en attaque, à la place du Canadien Adam Tambellini. Ce dernier a disputé les trois derniers matches et va donc regarder cette «Finalissima» depuis les tribunes.
Le reste de la composition grisonne ne réserve pas d'autre surprise. Ainsi Sandro Aeschlimann est évidemment titularisé devant le filet. Blessé depuis les demi-finales, Michael Fora n'est toujours pas de retour. Il avait tenté de jouer un match, mais avait dû jeter l'éponge après quelques minutes seulement.
Côté fribourgeois, Roger Rönnberg fait confiance à l'équipe en place depuis quelques matches. Patrik Nemeth, qui a dû faire face à quelques pépins de santé, sera sur la glace avec l'autre étranger, Michael Kapla. Les lignes offensives sont en tout point similaires à celles des dernières rencontres.
Ce jeudi soir, le HCD et Fribourg Gottéron disputeront une rencontre décisive pour le titre national. La partie sera à suivre en direct sur Blick dès 19h50.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42