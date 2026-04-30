Une finale se joue parfois sur un détail, un duel ou un arrêt. Avant l’ultime acte entre Davos et Fribourg Gottéron, voici cinq confrontations qui pourraient décider du titre.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette analyse est tirée de la newsletter «Are You Hockey» qui paraît chaque jeudi matin à laquelle vous pouvez vous abonner ici.

Il y a des moments où ce n'est pas toujours facile de faire de grandes analyses: En tout début de saison lorsque l'échantillon est trop faible pour faire trop de projections et lorsque tout se joue sur un match comme ce jeudi soir entre le HC Davos et Fribourg Gottéron.

Cette «Finalissima» va forcément se jouer sur un coup de dés, un coup de poker ou un coup de génie. Au lieu de parler de buts escomptés, de corsi, de régression vers la moyenne, penchons-nous sur les duels qui peuvent faire la différence dans cette rencontre capitale pour le titre national.

1 Aeschlimann vs Berra

Difficile de commencer ailleurs que devant les filets pour trouver le premier duel à distance qui pourrait décider de cette rencontre. Reto Berra a eu plus de travail que Sandro Aeschlimann depuis le début de cette série et s'en sort avec un pourcentage d'arrêts très légèrement supérieur (92,78% contre 92,53%). L'impression visuelle est également meilleure pour le gardien des Dragons. Mais la note artistique ne fera évidemment pas gagner le moindre match.

Toujours est-il que le portier des Dragons est également habitué à ces matches couperets, comme il en a disputés (et gagnés) bien quelques-uns avec l'équipe de Suisse. Lors de ces play-off, il a aussi remporté un match No 7 en quarts de finale face à Rapperswil. Sur l'ensemble des séries, Sandro Aeschlimann a tout de même compilé des statistiques légèrement meilleures que Reto Berra.

2 Holden vs Rönnberg

Plus globalement, le banc fribourgeois peut se targuer d'avoir des entraîneurs ayant gagné des titres. Que ce soit Roger Rönnberg (2 championnats de Suède et 4 Champions League), Rikard Franzen (1 titre national suisse et 1 Champions League) ou Lars Leuenberger (3 titres de champions comme coach), les techniciens n'ont pas de quoi rougir au moment de sortir leur Curriculum vitæ. Et lors d'un tel match, cela peut avoir son importance.

En face, Josh Holden n'a jamais été champion en tant qu'entraîneur principal. Il l'a par contre été à deux reprises en tant qu'assistant lorsqu'il officiait en compagnie de Dan Tangnes à Zoug. On peut donc dire sans hésiter qu'il a été à bonne école. L'un de ces sacres a été remporté avec Klas Östman, qui est aujourd'hui son assistant.

3 Asplund vs Wallmark

Les deux Suédois vont probablement se retrouver très souvent ce jeudi soir dans les ronds d'engagement. Sur cette finale, Rasmus Asplund est le joueur le plus efficace lors des mises au jeu avec plus de 56% de réussite et il est le deuxième plus actif dans cette catégorie, juste derrière Simon Ryfors.

Lucas Wallmark, lui, est moins à son avantage. Ce fut particulièrement le cas lors du dernier déplacement des Dragons sur les hauts de Landquart. Sur les 16 face-offs pris, il n'en avait remporté que quatre. Enzo Corvi (10/5) et Rasmus Asplund (8/4) s'étaient régalés. C'est surtout en zone défensive que «Wally» peine dans cette série. À voir s'il parviendra à redresser la barre pour cette dernière rencontre de la saison.

4 Zadina/Stransky vs Borgström vs Sörensen

Le duo tchèque de la formation grisonne cumule cinq points en six matches. Filip Zadina (1 but, 3 assists) et Matej Stransky (1 but, 0 assist) ne sont pas franchement dominants depuis le début de cette finale. Le second nommé est-il en pleine possession de ses moyens? On est en droit de douter à le voir peiner à faire la différence en zone offensive. Sans ses deux fers de lance, le HC Davos voit des joueurs plus surprenants éclater au grand jour: Yannick Frehner (2 buts, 2 assists) et Julien Parrée (2 buts, 2 assists).

Côté fribourgeois, cela peut étonner, mais Lucas Wallmark est le meilleur compteur de cette finale (3 buts, 3 assists). Comme pour les Grisons, deux joueurs moins en évidence pourraient faire la différence dans cette finale: Marcus Sörensen (2 buts, 2 assists) et Henrik Borgström (1 but, 1 assist).

5 Box play du HCD vs Power-play de Fribourg

On a suffisamment disserté sur le jeu en supériorité numérique des Dragons depuis le début de ces play-off. Les faméliques 3,45% sont désormais oubliés puisque l'équipe de Roger Rönnberg a marqué quelques buts en supériorité numérique lors de cette finale. Sur l'ensemble des séries, le taux d'efficacité point désormais à... 7,25%. Cela ne reste pas fameux.

Durant cette finale, il grimpe tout de même à plus de 14%. De quoi donner de l'espoir aux Dragons? Toujours est-il que leur capacité à contourner la «boîte» grisonne et la tour de contrôle Klas Dahlbeck pourrait bien décider de l'identité du capitaine qui soulèvera le trophée ce mercredi.

Alors, Matej Stransky ou Julien Sprunger?