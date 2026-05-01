Lucas Wallmark a mis un point final à la saison

Fribourg Gottéron a pu compter sur un but de Lucas Wallmark pour gagner le championnat. Le Suédois est évidemment notre homme du match devant un Davosien et Reto Berra.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Lucas Wallmark (Fribourg, attaquant)

7 buts, 7 passes décisives. Lucas Wallmark termine les play-off avec la première place au classement des compteurs. Pas mal pour un joueur qui est passé totalement au travers de sa série de quarts de finale face à Rapperswil! Mais sur cette finale, il a vraiment paru évoluer à un niveau proche de ce que l'on était en droit d'attendre de lui. Et cela a fait toute la différence pour Fribourg Gottéron!

Et, comble du comble, c'est en power-play que les Dragons ont fait la différence dans cette rencontre. Après avoir pécloté tout au long des play-off, le jeu de puissance a permis aux Fribourgeois de soulever la coupe. Lucas Wallmark, lui, quitte Fribourg avec un titre et le sentiment du devoir accompli.

⭐⭐ Filip Zadina (Davos, attaquant)

Quel match disputé par le Tchèque de Davos! Le No 18 a été virevoltant en zone offensive et a parfois donné le tournis à la défense des Dragons. Tranchant dans ses attaques et constamment bien placé. C'est lui qui a permis au HCD d'égaliser en troisième période et il aurait probablement pu marquer un but de plus, tant il a été remuant sur le front de l'attaque grisonne.

La bonne prestation de Filip Zadina vient forcément mettre en lumière le match discret de Matej Stransky. Encore un. Oui, sa ligne a souvent pu se projeter vers l'avant et peser sur la défense. Mais le danger n'était pas ultra-présent. Tout le contraire du duo Zadina/Asplund, omniprésent.

⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Titré avec Davos au début de sa carrière, le gardien de Fribourg Gottéron va quitter la BCF Arena avec le sentiment du devoir accompli. Dans les Grisons, le portier zurichois a une nouvelle fois été très solide. On pourra forcément parler du 2-2 sur lequel il n'a pas paru très à son avantage.

Mais hormis cette anicroche, Reto Berra a livré une nouvelle copie très propre. Plus globalement, le gardien des Dragons s'est montré à la hauteur de l'événement lors de ces play-off en terminant avec 92,26% d'arrêts.

Flop: Calle Andersson (Davos, défenseur)

Le pauvre défenseur de Davos va sûrement repenser encore longtemps à cette pénalité reçue durant la prolongation de cette Finalissima. Une sanction consécutive à un puck mis hors de la surface de jeu qui a coûté cher à son équipe. À l'image de ce qu'avait fait Nathan Marchon lors de l'acte V perdu également en mort subite dans des circonstances similaires.

Ce jeudi soir, Calle Andersson a vu la foudre lui tomber dessus et son coéquipier suédois Lucas Wallmark ne s'est pas fait prier pour marquer le but de la victoire pendant qu'il était sur le banc à ruminer. Cruel, mais impossible de ne pas le nommer flop du match.