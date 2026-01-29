Pour la première Jussi Tapola à sa bande, Ambri-Piotta est sorti vainqueur du derby contre Lugano (3-2). Davos est, pour sa part, allé battre Rapperswil (4-3). Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Ambri - Lugano 3-2

Ce derby tessinois a commencé sur les chapeaux de roue. Au cours d'un premier tiers où Ambri s'est créé les plus grosses chances de but, Miles Müller a ouvert le score (5e) avant qu'Einar Emanuelsson ne lui réponde dans la foulée (6e).

Toujours dominateur, Ambri a été rapidement récompensé dans le deuxième tiers avec un but de DiDomenico (24e). A six contre cinq, Lugano a encaissé le 3-1, avant de revenir à 3-2 sans réussir à égaliser. Jussi Tapola réussit donc sa première sur le banc des Léventins.

Rapperswil - Davos 3-4

Malgré une nouvelle victoire, Fribourg ne reprend pas de point au leader ce soir. Davos est allé gagner à Rapperswil, ce qui fait les affaires du LHC dans la course au top 6.

Si Nicklas Jensen a fait trembler les filets le premier (5e), l'inarrêtable Matej Stransky a renversé le score dans le deuxième tiers (26e et 37e). Nussbaumer (53e) et Zadina (55e) ont assuré le succès davosien, le quatrième de suite.

