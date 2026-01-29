Ambri - Lugano 3-2
Ce derby tessinois a commencé sur les chapeaux de roue. Au cours d'un premier tiers où Ambri s'est créé les plus grosses chances de but, Miles Müller a ouvert le score (5e) avant qu'Einar Emanuelsson ne lui réponde dans la foulée (6e).
Toujours dominateur, Ambri a été rapidement récompensé dans le deuxième tiers avec un but de DiDomenico (24e). A six contre cinq, Lugano a encaissé le 3-1, avant de revenir à 3-2 sans réussir à égaliser. Jussi Tapola réussit donc sa première sur le banc des Léventins.
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)
Rapperswil - Davos 3-4
Malgré une nouvelle victoire, Fribourg ne reprend pas de point au leader ce soir. Davos est allé gagner à Rapperswil, ce qui fait les affaires du LHC dans la course au top 6.
Si Nicklas Jensen a fait trembler les filets le premier (5e), l'inarrêtable Matej Stransky a renversé le score dans le deuxième tiers (26e et 37e). Nussbaumer (53e) et Zadina (55e) ont assuré le succès davosien, le quatrième de suite.
(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
44
57
96
2
HC Fribourg-Gottéron
45
44
86
3
HC Lugano
45
30
78
4
ZSC Lions
44
25
77
5
Genève-Servette HC
45
7
77
6
Lausanne HC
45
18
73
7
EV Zoug
44
-15
64
8
Rapperswil-Jona Lakers
45
-17
64
9
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
44
-17
58
12
HC Ambri-Piotta
45
-41
52
13
EHC Kloten
44
-23
50
14
HC Ajoie
45
-61
39