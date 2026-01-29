DE
Davos bat Rapperswil
Electrochoc gagnant pour Ambri, qui remporte le derby tessinois

Pour la première Jussi Tapola à sa bande, Ambri-Piotta est sorti vainqueur du derby contre Lugano (3-2). Davos est, pour sa part, allé battre Rapperswil (4-3). Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: il y a 5 minutes
Chris DiDomenico a inscrit le but du 2-1 pour Ambri.
Ambri - Lugano 3-2

Ce derby tessinois a commencé sur les chapeaux de roue. Au cours d'un premier tiers où Ambri s'est créé les plus grosses chances de but, Miles Müller a ouvert le score (5e) avant qu'Einar Emanuelsson ne lui réponde dans la foulée (6e).

Toujours dominateur, Ambri a été rapidement récompensé dans le deuxième tiers avec un but de DiDomenico (24e). A six contre cinq, Lugano a encaissé le 3-1, avant de revenir à 3-2 sans réussir à égaliser. Jussi Tapola réussit donc sa première sur le banc des Léventins.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Rapperswil - Davos 3-4

Malgré une nouvelle victoire, Fribourg ne reprend pas de point au leader ce soir. Davos est allé gagner à Rapperswil, ce qui fait les affaires du LHC dans la course au top 6.

Si Nicklas Jensen a fait trembler les filets le premier (5e), l'inarrêtable Matej Stransky a renversé le score dans le deuxième tiers (26e et 37e). Nussbaumer (53e) et Zadina (55e) ont assuré le succès davosien, le quatrième de suite.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
44
57
96
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
45
44
86
3
HC Lugano
HC Lugano
45
30
78
4
ZSC Lions
ZSC Lions
44
25
77
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
45
7
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
45
18
73
7
EV Zoug
EV Zoug
44
-15
64
8
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
45
-17
64
9
SC Berne
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
EHC Bienne
44
-17
58
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
45
-41
52
13
EHC Kloten
EHC Kloten
44
-23
50
14
HC Ajoie
HC Ajoie
45
-61
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
