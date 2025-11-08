DE
Un Lausannois se blesse
Absence de plusieurs semaines pour Dominik Kahun

Engagé en équipe nationale avec l'Allemagne, Dominik Kahun s'est blessé à la main. L'attaquant du Lausanne HC rentre prématurément en Suisse et sera ausculté par les médecins du club. Un absence de plusieurs semaines est à craindre.
Publié: 14:58 heures
|
Dernière mise à jour: 14:59 heures
Dominik Kahun (à dr.) s'est blessé face à la Lettonie.
Photo: IMAGO/ActionPictures
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Dominik Kahun n'a pas été en mesure de terminer la rencontre de jeudi entre l'Allemagne et la Lettonie. Chargé contre la bande, l'attaquant n'a pas terminé son shift et a immédiatement rejoint le banc, visiblement blessé à la main. Au lendemain de cette partie, la fédération a confirmé que le joueur n'allait pas participer aux prochaines rencontres de la Deutschland Cup. Les médias allemands parlent plus précisément d'une blessure au poignet.

Joint au lendemain de cette annonce, John Fust temporise. «Nous attendons qu'il soit de retour en Suisse, précise le directeur sportif du Lausanne HC. Mais les premiers éléments en ma possession me font penser que nous allons devoir compter sur une absence de plusieurs semaines le concernant.»

Cette absence s'ajoute à celle d'Antti Suomela qui manquera encore à l'appel jusqu'en fin d'année. Le Lausanne HC pourrait donc bien reprendre le championnat vendredi prochain avec seulement cinq joueurs étrangers valides. «J'étais déjà sur le marché avant cette nouvelle, précise John Fust. L'idée est de nous renforcer au niveau du secteur des joueurs importés.»

En soi, cette blessure ne change pas drastiquement la situation pour la formation vaudoise. Mais entre la reprise contre Ajoie et le dernier match de l'année à Genève le 23 décembre, les Lions disputeront douze matches. John Fust va-t-il laisser son entraîneur, Geoff Ward, devoir se débrouiller avec seulement cinq étrangers en santé? Cela paraît difficilement concevable.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
