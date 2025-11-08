Engagé en équipe nationale avec l'Allemagne, Dominik Kahun s'est blessé à la main. L'attaquant du Lausanne HC rentre prématurément en Suisse et sera ausculté par les médecins du club. Un absence de plusieurs semaines est à craindre.

Dominik Kahun (à dr.) s'est blessé face à la Lettonie. Photo: IMAGO/ActionPictures

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dominik Kahun n'a pas été en mesure de terminer la rencontre de jeudi entre l'Allemagne et la Lettonie. Chargé contre la bande, l'attaquant n'a pas terminé son shift et a immédiatement rejoint le banc, visiblement blessé à la main. Au lendemain de cette partie, la fédération a confirmé que le joueur n'allait pas participer aux prochaines rencontres de la Deutschland Cup. Les médias allemands parlent plus précisément d'une blessure au poignet.

Joint au lendemain de cette annonce, John Fust temporise. «Nous attendons qu'il soit de retour en Suisse, précise le directeur sportif du Lausanne HC. Mais les premiers éléments en ma possession me font penser que nous allons devoir compter sur une absence de plusieurs semaines le concernant.»

Cette absence s'ajoute à celle d'Antti Suomela qui manquera encore à l'appel jusqu'en fin d'année. Le Lausanne HC pourrait donc bien reprendre le championnat vendredi prochain avec seulement cinq joueurs étrangers valides. «J'étais déjà sur le marché avant cette nouvelle, précise John Fust. L'idée est de nous renforcer au niveau du secteur des joueurs importés.»

En soi, cette blessure ne change pas drastiquement la situation pour la formation vaudoise. Mais entre la reprise contre Ajoie et le dernier match de l'année à Genève le 23 décembre, les Lions disputeront douze matches. John Fust va-t-il laisser son entraîneur, Geoff Ward, devoir se débrouiller avec seulement cinq étrangers en santé? Cela paraît difficilement concevable.