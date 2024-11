Vincent Praplan sait de quoi son avenir sera fait

Vincent Praplan était l'un des joueurs suisses les plus courtisés du moment. Selon nos informations, le Valaisan de Genève-Servette a décidé de prolonger l'aventure aux Vernets pour les quatre prochaines années.

Vincent Praplan va rester fidèle à Genève-Servette. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vincent Praplan est le buteur suisse le plus régulier de Genève-Servette depuis son arrivée au club au début de la saison 2021/2022. L'ailier a contribué au premier titre de l'histoire de la formation des Vernets dès son premier championnat en grenat. Avec 15 et 10 réussites lors des deux derniers exercices, le Valaisan a fait oublier ses années moins productives sous les couleurs du CP Berne.

En fin de contrat au terme de l'exercice, Vincent Praplan a forcément attisé l'intérêt de plusieurs formations de l'élite. Durant la pause dévolue à l'équipe nationale, son avenir a été clarifié puisqu'il a signé une nouvelle entente de plusieurs années avec Genève-Servette. Ainsi, l'attaquant restera au moins jusqu'en 2030 au bout du Léman. Avec un peu de chance, il pourrait même inaugurer la nouvelle patinoire des Grenat puisque l'inauguration est prévue entre 2015 et 2030. Environ.

Blague (douteuse) à part, si la construction du bâtiment est laborieuse, il n'en va pas de même pour l'effectif de Genève-Servette. En s'assurant les services de son meilleur attaquant suisse sur le long terme, Marc Gautschi réaffirme, si besoin était, les ambitions des Aigles dont le contingent pour le futur prend forme. Ainsi, Vincent Praplan continuera de constituer le noyau fort du GSHC avec Roger Karrer, Tanner Richard ou Luca Hischier tous au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2028. Noah Rod, Tim Berni, Simon Le Coultre ou Robert Mayer, eux, ont encore un bail signé jusqu'en 2027. De quoi voir l'avenir sereinement.

Le prochain chantier de Genève-Servette? Ses étrangers. Hormis Michael Spacek et Markus Granlund signés pour un an encore, les autres joueurs importés sont tous en fin de contrat. En Finlande, une rumeur annoncerait le départ de Teemu Hartikainen pour rentrer chez lui, à Kalpa Kuopio. L'attaquant Sakari Manninen ainsi que les arrières Sami Vatanen et Theodor Lennström ont également un bail expirant au terme de l'exercice en cours. De quoi garder Marc Gautschi occupé ces prochaines semaines encore.