Kevin Pasche prolonge pour quatre ans au Lausanne HC

Le Lausanne HC mise sur la stabilité devant le filet en prolongeant Kevin Pasche pour quatre années supplémentaires. Le jeune gardien a disputé toutes les rencontres de play-off cette année.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Kevin Pasche n'aura pas besoin de tester le marché. En fin de contrat au terme de la saison 2026/2027, le gardien de 23 ans a prolongé son contrat avec le Lausanne HC pour quatre saisons supplémentaires. Junior du club, le dernier rempart était revenu à la Vaudoise aréna en 2023 après un petit détour de deux saisons en Amérique du Nord.

Après avoir joué les doublures de Connor Hughes durant la première finale des Vaudois face à Zurich, Kevin Pasche a reçu le rôle de gardien titulaire lorsque le Canado-Suisse a tenté sa chance avec Montréal. Un statut parfaitement assumé, puisqu'il avait, lui aussi, mené le Lausanne HC à une finale de National League.

Retour et concurrence

L'été dernier, Connor Hughes est revenu sur les bords du Léman avec un contrat de cinq ans en poche. De quoi mettre la pression sur Kevin Pasche pour conserver son poste. Tout au long de la saison régulière, les deux gardiens se sont partagé le filet de manière quasi équitable. En play-off, le coaching staff a décidé de faire confiance au plus jeune des deux pour les sept matches des quarts de finale face à Genève-Servette.

Cette prolongation de contrat verra donc les contrats des deux portiers se terminer simultanément. Des rumeurs d'échange ont fait surface ces dernières semaines, Connor Hughes ne voulant probablement pas se contenter d'un rôle de No 2 face à son plus jeune coéquipier. Berne serait sur les rangs. Selon nos informations, au moins deux autres équipes sont entrées dans la danse pour éventuellement enrôler un des deux gardiens du Lausanne HC. Avec la prolongation annoncée ce samedi matin, il paraît clair que ce ne sera pas Kevin Pasche qui fera ses bagages, le cas échéant.

«Mais faire un échange est toujours très compliqué, nous précise une personne partie prenante des tractations en cours. Il ne faut pas simplement envoyer un joueur ailleurs contre un autre. Il faut que tout le monde renégocie un nouveau contrat. Et c'est souvent là que cela peut poser un problème.» Selon nos différentes sources, la prolongation de Kevin Pasche ne signifie pas un départ imminent de Connor Hughes. Mais cela pourrait tout de même déblquer la situation, maintenant que le LHC a décidé d'également «verrouiller» le prometteur portier pour le long terme.