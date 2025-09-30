Insuffisantes dans le premier tiers, les Vouivres ont largement bousculé le Lausanne HC durant quarante minutes par la suite. Il a fallu un grand Connor Hugues et pas mal de réussite pour permettre à Lausanne de redescendre d'Ajoie avec les trois points (1-2).

Marco Pedretti et Ajoie ont tout donné, mais le LHC et Connor Hugues n'ont cédé qu'une fois. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ajoie-Lausanne! Voilà l'affiche du soir à Voyeboeuf et, pour les amateurs de statistiques et les obsédés du classement qui pensaient avant la rencontre déjà qu'il n'y aurait pas de match tant l'écart entre les deux clubs est grand, la leçon du soir est la suivante: à Voyeboeuf, avec ce public, cette ferveur et ce coeur, tout est possible, y compris dans un choc des extrêmes, comme disent les journalistes sportifs. A condition d'y croire, bien sûr. Et la deuxième leçon, tout aussi vraie: à la fin, parfois, c'est quand même le gros qui gagne.

Le peuple jurassien, fort de 3761 âmes en ce mardi, a honoré avant le match deux de ses représentants les plus illustres, en les personnes de Benjamin Conz, 34 ans et 700 matchs professionnels, et de Marco Pedretti, lui aussi 34 ans et... 900 matchs! Le premier nommé a cependant dû se contenter du rôle de préposé à l'ouverture et à la fermeture de porte, Greg Ireland ayant décidé de titulariser le prometteur Noah Patenaude pour cette partie de prestige. Du côté lausannois, le stratège Geoff Ward, confronté dans les prochains jours à un calendrier chargé comme trois mules, avait choisi de laisser au repos l'un de ses snipers les plus sûrs, Austin Czarnik.

Kimmo Bellmann, directeur administratif du HC Ajoie, honore Marco Pedretti pour son 900e match professionnel! Photo: keystone-sda.ch

Il a fallu un power-play pour que Lausanne prenne l'avantage, grâce au premier but de la saison signé Dominik Kahun, lequel a surpris Noah Patenaude de près (10e, 0-1). Ajoie a réagi immédiatement, également en jeu de puissance, et Jeremy Wick, très convaincant depuis son arrivée dans le Jura, a égalisé à la 15e (1-1). Et un nouveau jeu de puissance a permis aux Vaudois de repasser devant grâce à une reprise en première intention de Ken Jäger sur une remise parfaite d'Antti Suomela, oeil de faucon, passe laser (19e, 1-2). Lausanne était devant au score, mais aussi aux tirs (5-11) et son avance était méritée.

Les Vouivres boîteuses se métamorphosent en furies!

Et puis, alors que le LHC était de loin la meilleure équipe sur la glace, voilà que sonnait le réveil des Jurassiens, l'espoir en bandoulière, les cannes en avant, place au combat et advienne que pourra! Sous les yeux, d'abord incrédules, puis émerveillés, du public de Voyeboeuf, les timides Vouivres boîteuses et cagneuses du premier tiers se transformaient en véritables furies! On n'ira évidemment pas jusqu'à écrire que les Jurassiens se mettaient à voler comme des papillons et à piquer comme des abeilles, car le second de ces deux animaux n'est pas le plus apprécié dans le coin, mais disons que l'idée était là. Un chiffre? 14 tirs à 9 pour Jonathan Hazen et ses potes, et il n'arrive pas tous les jours au LHC de se prendre la foudre de pareille manière. Il fallait un grand Connor Hughes, pléonasme, pour que Lausanne, sonné mais pas KO, reste devant au score. Mais les uppercuts sont passés près. Tout près.

Ajoie pousse pour aller chercher un point

Les Vouivres attaquaient d'ailleurs le troisième tiers comme elles avaient terminé le deuxième, comme portées par une force plus grande qu'elles, poussées par la ferveur de leur formidable mur jaune et noir. Chaque membre du kop chantait si fort que, sur la glace, Pierre-Edouard Bellemare et ses coéquipiers auraient dû être sourds, en plus d'être concentrés sur leur patinage, pour ne pas entendre ces preuves d'amour. Alors, oui, le HCA s'accrochait à son rêve, qui devenait au fil des minutes un objectif concret: aller chercher un point, au moins, face à cette grande et belle machine à gagner qu'est le LHC.

Les Jurassiens matraquaient le but de Connor Hughes au son des «Ajoulots, allez allez» et les dizaines de supporters vaudois étant montés par la Vue-des-Alpes un peu plus tôt dans la journée (ou par Bienne, ça marche aussi) donnaient eux aussi de la voix pour encourager les Lions à garder ce but d'avance. Positionnés juste à côté du banc de leur équipe préférée, les fans du LHC ne lâchaient eux non plus rien et l'ambiance était fort sympathique et bruyante à Voyeboeuf en ce mardi soir.

Le dernier tiers, une vraie bataille

La bataille devenait furieuse, chaque puck de plus en plus important au fur et à mesure que passaient les minutes. Après 300 secondes dans ce dernier tiers, Connor Hugues avait déjà dévié deux pucks, tandis que Noah Patenaude en était à se demander comment se réchauffer les pattes de l'autre côté, lui qui ne voyait le puck que de loin. Ajoie poussait, Ajoie pressait, Ajoie rugissait! Lausanne était tout sauf serein et ne se procurait même pas d'occasions de contres, ou si peu. Les Lions n'étaient pas dans le gestion, pas du tout, ils se faisaient bousculer et bien plus que mordiller les pattes par ces insolentes Vouivres qui ne voulaient pas mourir sans avoir tout, mais alors vraiment tout, donné. Un choc des extrêmes? Fume, c'est de l'ajoulot, semblait dire la bande à Greg Ireland!

Le LHC garde les trois points au chaud

Mais voilà, on ne connaît pas toutes les fables de La Fontaine, mais il doit bien y avoir quelques-unes dans le tas où le petit courageux plie contre le gros costaud et se casse les dents à force d'essayer de les montrer. Et à la fin, le LHC, meilleur et plus serein en toute fin de match, s'est imposé, continue sa marche en avant, file vers l'une des trois premières places en fin de saison, de préférence la première, tandis qu'Ajoie continue sa quête, celle de cette inaccessible (?) étoile qui se nomme 13e place. Ce mardi, ils n'ont pris aucun point sur ce chemin escarpé et difficile, mais, en jouant de la sorte, avec autant de coeur et de détermination, les Jurassiens en marqueront beaucoup au cours des semaines à venir.