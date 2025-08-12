Connor Hughes: «Je ne reviens pas en pensant être le No 1»

Après une année en Amérique du Nord, Connor Hughes revient à Lausanne. Son retour, la concurrence avec Kevin Pasche, le choix de signer au LHC: Il est revenu sur les différents thèmes qui entourent son arrivée à la Vaudoise aréna.

Connor Hughes a joué une saison au Lausanne HC avant de tente sa chance en Amérique du Nord. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Ça fait plaisir de se parler de ce côté de l'Atlantique.» Au moment de quitter la glace de la patinoire secondaire de la Vaudoise aréna, Connor Hughes a un large sourire. Comme d'habitude, serait-on tenté d'écrire. Comme lorsque nous l'avions rencontré à Laval durant sa saison en Amérique du Nord dans l'antichambre de la NHL. Le gardien, qui n'est pas allé au bout de son rêve avec Montréal, est de retour en Suisse. Il est conscient que, pour le grand public, il va changer de statut en ayant été une année dans l'organisation des Canadiens. «Mais pour moi ça ne change rien», précise-t-il d'emblée.

Connor, raconte-moi comment s’est passé ton été jusqu’ici.

C'était court (rires). Si je me souviens bien, je crois que ma saison s’est terminée vers le 7 juin. Et j’ai aussi eu une blessure dont j'ai également dû m'occuper. La préparation a été assez courte. Mais c’était bien, j’ai pris soin de moi. Cette année, c’est un peu différent des autres années. Je n'ai pas trois mois pour me préparer. Le camp d'entraînement vient à peine de commencer, j'ai encore du temps pour être au top.

Tu penses que tu reviens avec un autre statut maintenant que t’as joué à l’étranger pendant un an, en AHL?

(Il hésite) Franchement? Non. En tout cas pas d'un point de vue personnel. Je sais que ç'a un certain poids dans le hockey suisse, même si je ne comprends pas forcément pourquoi. Mais je n'ai jamais réfléchi de cette manière. Ce que ça change, c'est que j'ai surtout l’impression de repartir de zéro et il me faudra probablement un petit temps d’adaptation. L'avantage, c'est qu'en une année, tout n'a pas changé et je sais encore comment jouent nos adversaires et je connais les tendances des uns et des autres. Eux, ne me regarderont pas différemment non plus, je pense.

Au moment de revenir en Suisse, tu n'as parlé qu'à Lausanne?

Non, j’ai parlé à d’autres équipes. Mais ma priorité, c’était de rester à Lausanne. C'est ici que j'ai effectué les plus grands progrès durant ma carrière et je me suis toujours senti bien ici. C'est pourquoi je ne voyais pas forcément de raison de voir ailleurs. Mais quand tu n'as pas de contrat, c'est logique d'explorer le marché, surtout que j'allais signer le premier contrat de longue durée de ma carrière. Je voulais être sûr que tous les aspects soient bons. Sur et hors de la glace. C'est pour ça que Lausanne était ma priorité.

Tu as pris un risque en signant un an en AHL. Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté, en tant qu’homme et en tant que joueur?

Ah ouais, j’ai vu des trucs que je n'imaginais pas forcément (rires). J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé sur tous les plans. Juste le fait d’avoir cette expérience t'en apprend beaucoup sur toi-même. Jouer contre de meilleures équipes, évoluer dans un hockey différent... Tout ça va m'aider à progresser pour la suite de ma carrière. C’est quelque chose que je peux utiliser à mon avantage.

Est-ce que tu reviens avec un peu de regrets, dans ta tête, parce que tu n’as pas eu la chance de porter une fois le maillot de Montréal? Tu n'étais pas loin, non?

Ouais, c’était tout proche à un moment donné. Mais c’est le jeu. J’ai compris assez vite que la AHL, c’est forcément une ligue de développement. Et c'est normal, évidemment. Les clubs ont un investissement à long terme sur ces gars-là. Mais, je n’ai aucun regret. Il fallait que j’essaie.

Il fallait?

Oui, vraiment. Il le fallait. Tout jeune gardien ou jeune joueur suisse devrait tenter le coup. Le hockey suisse, dans une perspective mondiale, c’est un endroit super agréable, tranquille, parce que t’es à la maison, les déplacements sont courts… Donc je savais que c’était un risque et que ce serait dur. Mais je suis content de l’avoir fait. Malheureusement pour moi et tant mieux pour mes anciens coéquipiers, il n'y a pas eu de blessure ou de maladie. C'est pour cela que je n'ai pas eu ma chance. Mais je n'ai pas de regret. Je suis fier d'avoir essayé.

On dit qu'il faut être au bon endroit au bon moment.

Précisément (sourire). C’est comme ça. C'était frustrant de voir qu'à d'autres endroits, il y avait trois ou quatre blessés simultanés. Mais c'est le hockey. En même temps, je ne me plains pas. Durant ma carrière, j'ai eu de bonnes conditions pour progresser et avais obtenu ma première vraie chance après une blessure, celle de Reto Berra. Cette fois-ci, cela a tourné dans un autre sens. Mais je suis en paix avec moi-même. Je peux me dire que j'ai tout tenté.

On parlait de statut tout à l'heure. Tu reviens à Lausanne avec un contrat à long terme alors que Kevin Pasche sort d'une superbe saison. Tu es le gardien numéro 1 dans ton esprit?

Non, je n'estime pas revenir avec ce statut de gardien titulaire du Lausanne HC. Je crois que c’est assez clair qu’on a deux bons gardiens. Et je ne pense pas que c'est une situation dans laquelle un des deux sera titulaire et pas l'autre. Je crois que ça va surtout dépendre de qui aide le plus l’équipe dans telle ou telle situation. Et je pense qu’on a de la chance d’avoir deux gardiens suisses capables de bien jouer. Tout le monde ne peut pas en dire autant. C’est un avantage, et je pense que les dirigeants et le staff ont voulu en profiter. Avec Kevin, on est là tous les deux pour aider l’équipe, tout simplement.

Je crois connaître la réponse, mais dans un contrat, tu peux avoir des garanties de matches joués?

(Il rigole) Je pense bien que tu connais la réponse. Honnêtement, cela n'a jamais été un thème de discussion ni même quelque chose que j'ai imaginé. Durant ma carrière, on m’a déjà promis ce genre de trucs par le passé, et l'expérience me dit que cela ne se passe jamais comme durant la négociation. Donc non, je n’ai pas eu de garantie, et n’en ai pas voulu. Parce que je sais que c’est pas réaliste, tout simplement. Il peut se passer tellement de choses durant une saison qu'il ne faut pas réfléchir de la sorte.