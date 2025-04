Fribourg - Lausanne: Les 5 questions clés avant l'Acte II

Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Qui face à Wallmark et Sörensen?

Samedi, le plan de Geoff Ward était clair: Contrer la première ligne de Fribourg Gottéron avec son premier trio. Un objectif qui a payé puisque les lignes de parade n'ont pas... paradé. Quatre tirs pour la triplette Oksanen/Suomela/Riat contre trois à Sörensen/Wallmark/Schmid. Pour sûr que le technicien aurait signé pour un tel résultat après le premier acte. On aurait même probablement pensé à une victoire lausannoise à la lecture de cette seule statistique.

Mais voilà, Fribourg Gottéron a arraché ce premier succès à la force du poignet et de ses lignes de complément. Lars Leuenberger va-t-il décider de proposer le même duel aux Lausannois lors de ce deuxième acte au cours duquel il aura le droit de décider des affrontements entre les lignes? Ou a-t-il vu une faiblesse dans le trio de Rochette/Kahun/Fuchs samedi soir? Les trois hommes ont été à la peine et pourraient ainsi être ciblés par «LL». Les premiers engagements seront déjà un indicateur des intentions vaudoises et fribourgeoises.

2 Comment réagira Reto Berra?

On a déjà eu une bonne partie de la réponse en fin de rencontre à Lausanne. Mais Reto Berra a commis sa première erreur des play-off lors de l'acte I des demi-finales. Un moment d'incompréhension entre lui et lui-même qui a coûté un fâcheux 2-2 aux Dragons. À cet instant, ce score paritaire n'était pas forcément un juste salaire pour des Dragons solides et bien regroupés autour de leur gardien.

Ce dernier a toutefois su prendre shoot après shoot (c'est la formule consacrée) pour ne pas gamberger trop longtemps. En fin de rencontre, il a encore réalisé un arrêt très propre sur un essai de Gavin Bayreuther d'une mitaine très sûre. Mentalement, le Zurichois de Fribourg est solide et expérimenté. Il faudra tout de même voir si ce trou d'air est juste un bug. C'est très probable.

3 Comment faire sauter le verrou fribourgeois?

Fribourg Gottéron a parfaitement cadenassé la zone neutre lors de cette rencontre. Les Lausannois n'ont que rarement pu entrer en zone offensive avec le puck sur la palette. Un jeu de transition rapide vers l'avant qui fait la grande force de cette équipe vaudoise. Si le coach Geoff Ward n'admettait pas cette analyse - «Je ne suis pas d'accord avec cette opinion» -, il demeure très factuel que Lausanne n'a quasi rien créé après avoir récupéré le puck en zone neutre ou en zone défensive.

Le jeu off the rush du LHC a été parfaitement maîtrisé. La question, avant cet acte II, sera de savoir si les Lions lémaniques trouveront un moyen de se projeter plus vite vers l'avant pour ne pas laisser la défense des Dragons se mettre en place. Depuis que Lars Leuenberger entraîne Fribourg Gottéron, le repli défensif a été établi en dogme et Lausanne s'était déjà cassé à deux reprises sur le rideau fribourgeois. Gageons que Geoff Ward l'a également remarqué.

4 Qui utilisera le plus sa 4e ligne?

Avant cette série, on était clairement en droit de penser que le Lausanne HC avait un avantage sur Fribourg Gottéron au niveau de sa profondeur de banc. Toutefois, l'acte I a vu Lars Leuenberger donné un rien plus de temps de glace à sa quatrième ligne que Geoff Ward. Ainsi Fribourg Gottéron a pu compter sur une dizaine de minutes de la triplette Nicolet (12'), Ljunggren (11') et Mottet (10'). En face, Bougro, Prassl et Hügli ont tous joué durant huit minutes.

Au final, Fribourg Gottéron a donc davantage «économisé» ses premiers trios. Ce n'est certes pas encore notable et n'aura aucune conséquence sur la fraicheur des uns et des autres pour l'acte II de ce mardi soir. Mais on ne parle pas uniquement d'un match, mais de toute cette série. Et sur le long terme, cela peut avoir un impact.

5 Lausanne va-t-il changer son groupe?

Au début des play-off, Geoff Ward a surpris tout le monde en alignant un défenseur et cinq attaquants étrangers. Un pari qui n'avait pas franchement convaincu. L'an dernier, lors de l'acte I des demi-finales à Fribourg, le technicien avait titularisé Kevin Pasche devant le filet pour donner un soir de répit à Connor Hughes. Bref, le coach n'a pas peur de prendre des risques et n'est pas du genre à être borné dans ses choix s'il juge qu'il faut changer quelque chose.

Dès lors, va-t-il conserver son groupe tel quel avec les deux importés que sont Gavin Bayreuther et David Sklenicka en défense? Les 18 minutes du premier nommé - de loin pas irréprochable samedi - pourraient aisément être gobées par des défenseurs qui n'ont pas eu une soirée de travail trop longue lors de cet acte I. Ainsi Fabian Heldner (13'), Lukas Frick (13') ou encore Joel Genazzi (8') n'auraient aucune peine à compenser l'absence de Bayreuther. Un Lauri Pajuniemi ou Brenan Perlini pourraient aisément densifier encore un peu les lignes offensives du LHC. Geoff Ward va-t-il déjà procéder à un tel changement?