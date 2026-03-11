Pour ce 29e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons distribué nos récompenses individuelles de la saison régulière. Nous avons évidemment parlé de l'actualité des cinq clubs romands également.

Qui est le MVP de la saison régulière selon nous?

Qui est le MVP de la saison régulière selon nous?

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 29e épisode, place aux awards de fin de saison. Et bien entendu une projection sur les play-in avec Bienne, le play-out avec Ajoie et les play-off avec Fribourg, Genève et Lausanne

- Nos awards (dès 0:55)

- All-Star Teams (27:40)

- Les paris avec JOUEZSPORT (45:05)

- Play-in: Bienne comme en 2024? (51:10)

- Play-out: Ajoie face au Circus Leventinus (1:03:20)

- Play-off: Schmid blessé et un alléchant derby lémanique (1:09:10)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.