Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 29e épisode, place aux awards de fin de saison. Et bien entendu une projection sur les play-in avec Bienne, le play-out avec Ajoie et les play-off avec Fribourg, Genève et Lausanne
- Nos awards (dès 0:55)
- All-Star Teams (27:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (45:05)
- Play-in: Bienne comme en 2024? (51:10)
- Play-out: Ajoie face au Circus Leventinus (1:03:20)
- Play-off: Schmid blessé et un alléchant derby lémanique (1:09:10)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42