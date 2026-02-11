Pour ce 26e épisode, on passe en mode olympique avec une discussion sur l’équipe de Suisse et son entrée dans le tournoi jeudi face à la France, puis le Canada et la Tchéquie.

On se projette sur les Jeux olympiques

On se projette sur les Jeux olympiques

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- Battre la France sans arrogance (dès 1:24)

- Qui est le gardien titulaire? (13:45)

- Match de rêve contre le Canada (32:54)

- Les paris avec JOUEZSPORT (46:39)

- Les Suissesses 5es en poule (48:59)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.