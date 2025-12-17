DE
Cold Facts
On imagine la sélection suisse pour les Jeux

Pour ce 19e épisode, on se projette sur l'éventuelle sélection suisse pour les JO. On parle aussi de Derick Brassard, de marché sec, de Julien Sprunger et de hockey amateur.
Publié: il y a 30 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- Notre roster de la Suisse aux JO (dès 1:06)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 34:20)
- GSHC: voilà Papy Brassard (dès 40:01)
- Sprunger: la retraite (dès 52:23)
- Ce qui nous a fait mousser: la 3e ligue (dès 1:00:33)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
