On imagine la sélection suisse pour les Jeux

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Sommaire
- Notre roster de la Suisse aux JO (dès 1:06)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 34:20)
- GSHC: voilà Papy Brassard (dès 40:01)
- Sprunger: la retraite (dès 52:23)
- Ce qui nous a fait mousser: la 3e ligue (dès 1:00:33)
N'hésitez pas à nous poser vos questions
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation