Pour ce 19e épisode, on se projette sur l'éventuelle sélection suisse pour les JO. On parle aussi de Derick Brassard, de marché sec, de Julien Sprunger et de hockey amateur.

On imagine la sélection suisse pour les Jeux

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- Notre roster de la Suisse aux JO (dès 1:06)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 34:20)

- GSHC: voilà Papy Brassard (dès 40:01)

- Sprunger: la retraite (dès 52:23)

- Ce qui nous a fait mousser: la 3e ligue (dès 1:00:33)

