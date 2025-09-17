DE
Cold Facts
On a tenté de donner du sens au derby LHC - GSHC

Pour ce 6e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons forcément essayé de comprendre ce qui est arrivé mardi soir entre Lausanne et Genève. Sans oublier les autres clubs romands, bien entendu.
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode, on revient évidemment sur l’incroyable 11-0 du LHC contre Genève, mais aussi sur Fribourg qui s’en sort à Zoug, Bienne qui s’impose une 1re fois et Ajoie qui continue de perdre.

Sommaire:

- Genève: le grand reset (dès 1:25)
- LHC: Interdit aux moins de 18 ans (dès 16:45)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 29:20)
- Fribourg: Schmid cartonne (dès 34:00)
- Ce qui nous a fait mousser: D. Egli à Davos (dès 54:00)
- Bienne gagne enfin (dès 58:35)
- Ajoie perd toujours (dès 1:11:35)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zoug
EV Zoug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Berne
SC Berne
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Bienne
EHC Bienne
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
