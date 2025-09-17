Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 6e épisode, on revient évidemment sur l’incroyable 11-0 du LHC contre Genève, mais aussi sur Fribourg qui s’en sort à Zoug, Bienne qui s’impose une 1re fois et Ajoie qui continue de perdre.
Sommaire:
- Genève: le grand reset (dès 1:25)
- LHC: Interdit aux moins de 18 ans (dès 16:45)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 29:20)
- Fribourg: Schmid cartonne (dès 34:00)
- Ce qui nous a fait mousser: D. Egli à Davos (dès 54:00)
- Bienne gagne enfin (dès 58:35)
- Ajoie perd toujours (dès 1:11:35)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
4
8
9
4
Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zoug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Berne
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Bienne
4
-7
2
13
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
4
-14
0