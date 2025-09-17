Pour ce 6e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons forcément essayé de comprendre ce qui est arrivé mardi soir entre Lausanne et Genève. Sans oublier les autres clubs romands, bien entendu.

On a tenté de donner du sens au derby LHC - GSHC

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 6e épisode, on revient évidemment sur l’incroyable 11-0 du LHC contre Genève, mais aussi sur Fribourg qui s’en sort à Zoug, Bienne qui s’impose une 1re fois et Ajoie qui continue de perdre.

Sommaire:

- Genève: le grand reset (dès 1:25)

- LHC: Interdit aux moins de 18 ans (dès 16:45)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 29:20)

- Fribourg: Schmid cartonne (dès 34:00)

- Ce qui nous a fait mousser: D. Egli à Davos (dès 54:00)

- Bienne gagne enfin (dès 58:35)

- Ajoie perd toujours (dès 1:11:35)

