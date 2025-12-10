Pour ce 18e épisode, on décerne nos awards de mi-saison, mais on en profite avant pour faire un tour de l’actualité de National League, parce qu’il y a tout de même des choses à dire.

Nos récompenses à la mi-saison

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- L’actu de NL: Ajoie, Bienne, Genève, Fribourg et Lausanne (dès 1:08)

- Ce qui nous a fait mousser: le cas Heldner (dès 35:34)

- Les Cold Facts Awards de mi-saison (dès 39:16)

