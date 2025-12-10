DE
Cold Facts
Nos récompenses à la mi-saison

Pour ce 18e épisode, on décerne nos awards de mi-saison, mais on en profite avant pour faire un tour de l’actualité de National League, parce qu’il y a tout de même des choses à dire.
Publié: 17:52 heures
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- L’actu de NL: Ajoie, Bienne, Genève, Fribourg et Lausanne (dès 1:08)
- Ce qui nous a fait mousser: le cas Heldner (dès 35:34)
- Les Cold Facts Awards de mi-saison (dès 39:16)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
