Le sprint final est lancé en National League

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
- JO: magnifique bronze (dès 1:22)
- Les paris avec JOUEZSPORT (10:50)
- EHCB: rester 10e (14:05)
- GSHC: 3e? (24:23)
- CQNAFM: DiDo libéré, délivré (dès 38:14)
- HCA: prêt pour le play-out (41:52)
- LHC: enfin d’attaque? (50:44)
- HCFG: force tranquille (1:05:25)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
49
22
81
7
Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zoug
49
-14
73
9
SC Berne
49
-7
66
10
EHC Bienne
49
-21
64
11
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
49
-71
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation