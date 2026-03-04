Pour ce 28e épisode de la saison 8 de Cold Facts, on revient sur la médaille de bronze des Suissesses à Milan avant le sprint final en National League et un DiDo libéré par Ambri

Le sprint final est lancé en National League

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- JO: magnifique bronze (dès 1:22)

- Les paris avec JOUEZSPORT (10:50)

- EHCB: rester 10e (14:05)

- GSHC: 3e? (24:23)

- CQNAFM: DiDo libéré, délivré (dès 38:14)

- HCA: prêt pour le play-out (41:52)

- LHC: enfin d’attaque? (50:44)

- HCFG: force tranquille (1:05:25)

