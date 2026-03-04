DE
Cold Facts
Le sprint final est lancé en National League

Pour ce 28e épisode de la saison 8 de Cold Facts, on revient sur la médaille de bronze des Suissesses à Milan avant le sprint final en National League et un DiDo libéré par Ambri
Publié: il y a 2 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- JO: magnifique bronze (dès 1:22)
- Les paris avec JOUEZSPORT (10:50)
- EHCB: rester 10e (14:05)
- GSHC: 3e? (24:23)
- CQNAFM: DiDo libéré, délivré (dès 38:14)
- HCA: prêt pour le play-out (41:52)
- LHC: enfin d’attaque? (50:44)
- HCFG: force tranquille (1:05:25)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
Lausanne HC
49
22
81
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zoug
EV Zoug
49
-14
73
9
SC Berne
SC Berne
49
-7
66
10
EHC Bienne
EHC Bienne
49
-21
64
11
SCL Tigers
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
49
-71
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
