Pour ce 27e épisode de la septième saison de Cold Facts, nous avons longuement parlé du quart de finale du Lausanne HC et des play-out que dispute le HC Ajoie.

Le point sur les séries de Lausanne et Ajoie

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale. Lundi, nous nous sommes attardés sur le cas de Fribourg Gottéron pour un épisode spécial. Aujourd'hui, c'est au tour des deux autres Romands encore en lice: Lausanne et Ajoie.

Sommaire:

- LHC: points acquis de haute lutte (dès 1:15)

- Ajoie: le Jura fait criser Lugano (dès 30:45)

