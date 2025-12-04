DE
Cold Facts
La nomination de Jan Cadieux et le tour des clubs romands

Pour ce 17e épisode, focus sur Cadieux nouveau sélectionneur national, mais aussi sur Bozon, sur Keller ou encore Brännström
Publié: il y a 44 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- Cadieux c’te équipe (dès 1:20)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 23:22)
- GSHC: Bozon: le hic (dès 28:33)
- EHCB: défense en berne (dès 36:40)
- Ce qui nous a fait mousser: JO et pato (dès 44:10)
- HCFG: peut mieux faire (dès 48:39)
- HCA: Keller super (dès 55:17)
- LHC: Brännström trop fort (dès 1:01:44)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
30
-5
50
6
HC Lugano
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
EHC Bienne
29
-10
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
SC Berne
SC Berne
29
-13
33
13
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
