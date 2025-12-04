Pour ce 17e épisode, focus sur Cadieux nouveau sélectionneur national, mais aussi sur Bozon, sur Keller ou encore Brännström

La nomination de Jan Cadieux et le tour des clubs romands

La nomination de Jan Cadieux et le tour des clubs romands

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- Cadieux c’te équipe (dès 1:20)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 23:22)

- GSHC: Bozon: le hic (dès 28:33)

- EHCB: défense en berne (dès 36:40)

- Ce qui nous a fait mousser: JO et pato (dès 44:10)

- HCFG: peut mieux faire (dès 48:39)

- HCA: Keller super (dès 55:17)

- LHC: Brännström trop fort (dès 1:01:44)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.