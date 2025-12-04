La nomination de Jan Cadieux et le tour des clubs romands

Contenu tiers
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Sommaire
- Cadieux c’te équipe (dès 1:20)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 23:22)
- GSHC: Bozon: le hic (dès 28:33)
- EHCB: défense en berne (dès 36:40)
- Ce qui nous a fait mousser: JO et pato (dès 44:10)
- HCFG: peut mieux faire (dès 48:39)
- HCA: Keller super (dès 55:17)
- LHC: Brännström trop fort (dès 1:01:44)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
30
49
70
2
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
30
17
53
4
Rapperswil-Jona Lakers
30
-2
51
5
Genève-Servette HC
30
-5
50
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
29
-10
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
SC Berne
29
-13
33
13
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation